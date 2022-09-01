Сегодня в Туркменистане начинается новый учебный год

Во всех учебных заведениях – от средних школ до университетов и институтов – сегодня, 1 сентября, стартует новый учебный год. В этот день в Туркменистане традиционно отмечается День знаний и студенческой молодежи.

«В соответствии с концепциями перехода на двенадцатилетнее общее среднее образование, развития системы цифрового образования, совершенствования преподавания иностранных языков, естественных и точных наук, мы ведём воспитательную работу согласно мировым стандартам, развиваем цифровое образование», – отметил в своем поздравительном послании Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

«Наша национальная гордость – талантливая молодёжь, успешно представляет страну и народ в разных уголках мира. С чувством высокого патриотизма и решительно вы должны глубоко постигать мир науки и знаний. Вы должны стать высоким образцом патриотизма, нравственности, физического и духовного здоровья, достойными продолжателями исконных национальных принципов», – сказал Туркменский лидер, напутствуя молодых людей.

Согласно официальной статистике, численность учеников средних школ в этом году по всей стране составляет 1 574 737 учащихся, в том числе 159 772 первоклассника.

Всего в Туркменистане функционирует 1882 общеобразовательные школы.

В двадцати вузах страны будут обучаться 65 242 студента, а в средне-специальных учебных заведениях – 26 479 человек. 15 000 стали студентами вузов и в средние профессиональные учебные заведения зачислено 10 490 студентов. ///nCa, 1 сентября 2022 г.