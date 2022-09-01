Новый Узбекистан – к новым горизонтам

Акмалжон Кучкаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Туркменистане

1 сентября узбекский народ отмечает очередную годовщину самого великого праздника – Дня национальной независимости Республики Узбекистан. Каждый гражданин Узбекистана вправе безмерно гордиться этой датой, поскольку за короткий по историческим меркам период мы проделали путь, равный по своей значимости столетиям, а наша страна состоялась как современное, независимое и суверенное государство, развивающееся устойчивыми и стабильными темпами.

В развитии и становлении государств и обществ важную роль играют факторы мудрых руководителей, способных смотреть за горизонт, ставить амбициозные цели и задачи, объединить народ и вести его к новым свершениям. Таким человеком в современной истории Узбекистана является общенациональный лидер Шавкат Миромонович Мирзиёев, который благодаря своей бесконечной преданности своему народу, глубокому осознанию своего долга перед Отечеством, будущими поколениями и историей, неустанному труду и самоотверженности смог завоевать симпатии и всеобщую любовь узбекского народа и сплотить его созидательный потенциал во имя развития и процветания нашей Отчизны. Претворение в жизнь выдвинутых Президентом Ш.М.Мирзиёевым принципов «Интересы человека – превыше всего» и «Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу» превратили Узбекистан в страну безграничных возможностей.

Благодаря проводимым под руководством Президента Ш.М.Мирзиёева широкомасштабным преобразованиям в общественно-политической и социально-экономической сферах Узбекистан в течение последних пяти лет превратился в одно из самых динамично развивающихся государств мира. За пять лет Узбекистан поднялся со 141-го на 69-е место в международном рейтинге Всемирного банка «Doing Business». Внедрение безвизового режима для граждан 88 государств (в 2016 году он действовал для 9 стран) позволило превратить Республику в один из самых динамично развивающихся туристических центров мира. Достижения Узбекистана в сфере либерализации экономики и стимулировании предпринимательства заслужили высокую оценку на международной арене. Авторитетными рейтинговыми агентствами «Moody’s», «Fitch Ratings» и «Standard&Poor’s» Республике Узбекистан присвоен международный суверенный кредитный рейтинг с отметкой «Стабильный».

В своих выступлениях Президент Республики Узбекистан отмечает, что достигнутые результаты – лишь малая часть того, что предстоит сделать для строительства «Нового Узбекистана». Для достижения поставленных амбициозных целей и задач Президентом 28 января 2022 года была утверждена Стратегия развития «Нового Узбекистана». В качестве ключевой цели Стратегии определено «построение народного государства путём обеспечения интересов человека и дальнейшего развития свободного гражданского общества».

Стратегия развития «Нового Узбекистана» предусматривает также дальнейшее углубление и расширение конструктивного сотрудничества со странами Центральной Азии и проведение работ по расширению диапазона деятельности нашей страны в международных организациях. Председательство Узбекистана в Шанхайской Организации Сотрудничества и проведение саммита данной организации в г. Самарканд 15–16 сентября 2022 г., а также председательство Узбекистана в Организации тюркоязычных государств и проведение саммита ОТГ в ноябре 2022 г. в Самарканде рассматривается как признание достижений узбекской дипломатии на глобальной арене, так и возросшей роли Центральной Азии в международной политике.

Одним из важных партнёров в реализации стратегических внутри- и внешнеполитических приоритетов Узбекистана традиционно выступает Туркменистан. Здесь необходимо подчеркнуть, что свой первый зарубежный визит в марте 2017 года в качестве Президента Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев совершил именно в Туркменистан. По итогам визита был подписан исторический документ – Договор о стратегическом партнёрстве. Установившийся между лидерами доверительный диалог, их твёрдая политическая воля позволили открыть новую страницу в истории развития узбекско-туркменского сотрудничества.

Одним из драйверов узбекско-туркменского сотрудничества становится межпарламентское взаимодействие. Это нашло своё яркое подтверждение в рамках участия Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Т.К.Нарбаевой в работе Межпарламентского форума и Диалога женщин «ЦА+Россия» 12–13 мая 2022 г. в Ашхабаде. В Узбекистане выражают уверенность в том, что накопленный позитивный опыт межпарламентского сотрудничества, а также законодательное сопровождение внешнеполитических инициатив наших стран в рамках двусторонних и многосторонних форматов будет способствовать дальнейшему углублению отношений стратегического партнёрства между Узбекистаном и Туркменистаном.

Важнейшим событием в истории развития отношений на современном этапе, несомненно, стал первый зарубежный государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Узбекистан 14–15 июля 2022 года, который продемонстрировал преемственность и незыблемость отношений стратегического партнёрства двух государств. Накануне визита в Бухаре 13 июля был проведён первый форум регионов Узбекистана и Туркменистана, по итогам которого подписан солидный пакет документов о реализации совместных проектов на сумму свыше 450 млн долларов.

Поручение Президентов Узбекистана и Туркменистана о необходимости разработки и принятия совместной «Дорожной карты» по реализации достигнутых договорённостей свидетельствует о беспрецедентном уровне взаимного доверия между нашими странами. Более того, подписанные соглашения в сфере организации на территории Туркменистана совместных предприятий по сборке узбекских автомобилей и электробытовой техники, создания зон приграничной торговли и открытия Торговых домов Узбекистана и Туркменистана в городах Ташкент и Ашхабад свидетельствуют о том, что взаимодействие двух стран поднялось на новое измерение – промышленной кооперации, совместного планирования и развития.

На настоящем этапе между Узбекистаном и Туркменистаном ведётся активная работа по углублению межотраслевой кооперации и расширению прямых контактов между представителями деловых кругов двух стран.

Узбекистан и Туркменистан проводят взаимодополняющую работу и по развитию транспортных коммуникаций в Центральной Азии, реализации транзитного потенциала наших стран и восстановлению их роли в качестве важнейших звеньев Великого Шёлкового пути. Делегация Республики Узбекистан приняла активное участие в Международной конференции министров транспорта стран, не имеющих выхода к морю, в «Авазе» 15–16 августа 2022 года. По итогам мероприятия были достигнуты договорённости о скорейшей реализации положений Ашхабадского соглашения по созданию транзитного коридора Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман, к которому присоединились Казахстан, Катар и Индия, а также о развитии маршрута из Центральной Азии в Европу с использованием возможностей Международного морского порта Туркменбаши.

Одним из важных направлений узбекско-туркменского сотрудничества традиционно выступает культурно-гуманитарная сфера. Представители Узбекистана и Туркменистана регулярно принимают участие в проводимых в двух странах международных конференциях и форумах. В этом году планируется провести Дни культуры и кино Узбекистана и Туркменистана в двух странах, также Фестиваль художественно-творческого искусства в г.Дашогуз. Здесь отдельно следует подчеркнуть, что Узбекистан и Туркменистан являются единственными в мире странами, в столицах которых построены парки «Ашхабад» и «Ташкент».

Сегодня со всей уверенностью можно заявить, что многовековые отношения дружбы и взаимопонимания между узбекским и туркменским народами на современном этапе наполняются особым содержанием и смыслом. В строительстве узбекско-туркменских отношений мы как самые близкие соседи и братские народы руководствуемся присущей узбекам и туркменам мудростью, которая гласит, что мир и благополучие в доме соседа означают мир и достаток и в твоём доме. Осуществляемые нами совместные проекты создают почву для ещё большего укрепления нашего политического диалога, углубления культурно-гуманитарных связей, взаимной поддержки наших инициатив и реализации наших потенциалов. ///Нейтральный Туркменистан, 1 сентября