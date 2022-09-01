Инженерно-технологический университет имени Огузхана предлагает широкие возможности для дополнительного и непрерывного образования

При Инженерно-технологическом университете имени Огуз хана начал свою работу Центр дополнительного и непрерывного образования. Этот центр предлагает специальную программу обучения в области преподавания, цифровой экономики, иностранных языков, компьютерных наук, естественных и точных наук.

В настоящее время продолжаются 18-недельные учебные курсы по педагогической практике и педагогическим технологиям, а также 2-месячные учебные курсы по преподаванию цифровой экономики. Студенты, успешно сдавшие промежуточные и выпускные экзамены, имеют право на получение сертификата об окончании курсов.



Подготовительные курсы в области физики, математики, химии и биологии состоят из 4 уровней, продолжительность каждого уровня – 8 недель. В ходе обучения все разделы предметов будут преподаваться углубленно в соответствии со школьной программой.

Образовательный центр также предлагает 2-месячные краткосрочные курсы по биологии, химии, физике и математике.

Курсы английского языка предусматривают уровни – Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate. За время курсов студенты совершенствуют навыки чтения, письма и перевода, приобретая беглую речь.

Курсы японского языка состоят из 2 уровней (миннано нихонго I, II) и учат понимать японский язык, говорить на нем, запоминать от 500 до 1500 японских иероглифов и прививают навыки правильного письма.

Основными особенностями образовательного центра являются инновационные методы обучения (организация занятий в развлекательной форме, акцент на развитие творческого мышления), позволяющие расширять знания учащихся за счет решения нестандартных задач.

Штат центра представлен опытными преподавателями, которые являются победителями международных конкурсов.

Контактные данные:

Тел.: +99364869920; +99312977166

Электронная почта: oguzhan.coursecenter@gmail.com

///nCa, 1 сентября 2022 г.