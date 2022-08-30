Туркменские и Узбекские таможенники обсудили вопрос увеличения грузопотоков

На прошлой неделе по инициативе узбекской стороны состоялась рабочая встреча сотрудников таможенных служб Туркменистана и Узбекистана в режиме видеоконференцсвязи, сообщает таможенная служба Туркменистана.

Основной темой рабочей встречи было обсуждение вопроса увеличения пропускной способности пунктов пропуска «Фараб» – «Алат» на туркмено-узбекской границе.

Стороны обменялись информацией о работе пунктов пропуска и о перспективах их развития. Достигнуто согласие о проведении периодических рабочих встреч, с целью оперативного решения вопросов, возникающих на границе.

Также была обсуждена реализация Протокола об обмене информацией о перемещении товаров во взаимной торговле между Туркменистаном и Узбекистаном. Документ был подписан в июле текущего года. Стороны согласились начать процесс обмена данными с января 2023 года.

В ходе встречи также были затронуты вопросы о внедрении цифровых книжек МДП и упрощении транзитных процедур.

В завершение встречи стороны выразили единодушное мнение о необходимости дальнейшего развития двусторонних отношений. ///nCa, 29 августа 2022 г.