Армида Салсия Алисджахбана

Азиатско-Тихоокеанский регион является наиболее разделенным в цифровом отношении регионом мира, а Юго-Восточная Азия – наиболее разделенный субрегион. Пандемия Covid-19 привела к “большому цифровому взрыву”, который побудил людей, правительства и предприятия стать “цифровыми по умолчанию”; кардинальное изменение, принесшее огромные цифровые дивиденды. Однако эти преимущества не были распределены поровну. Новые пробелы в развитии возникли по мере того, как цифровая трансформация усиливает порочный круг социально-экономического неравенства как внутри стран, так и между ними.

Преодоление этих различий и обеспечение того, чтобы достижения в области технологий могли принести пользу всем, станет ключевой задачей, поскольку регион стремится достичь более инклюзивного и устойчивого восстановления после пандемии. В новом докладе ЭСКАТО “Отчет о цифровой трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2022: Формирование нашего цифрового будущего” определены пять ключевых “цифровых пропастей” – линий разлома, которые отделяют тех, кто может легко воспользоваться преимуществами новых технологий, от тех, кто с большей вероятностью останется позади. Эти различия связаны с возрастом, полом, образованием, инвалидностью и географией.

Как правило, те, кто наиболее комфортно относится к технологическим инновациям, – это молодые и более образованные люди, которые выросли в Интернете как «цифровые выходцы». Пожилые люди могут быть более недоверчивыми, или медленнее приобретать необходимые навыки, или страдать от снижения способностей. Но в любом возрасте бедные общины, особенно в сельской местности, подвергаются наибольшему риску, поскольку они могут быть не в состоянии позволить себе электричество или цифровое подключение или не иметь соответствующих навыков, даже при наличии необходимой инфраструктуры и подключения.

Наиболее важной движущей силой цифровой трансформации являются бизнес-исследования, а также разработка и внедрение передовых технологий. Другим важным компонентом является электронное правительство; предоставление общественной информации и услуг через Интернет или с помощью других цифровых средств. Это имеет потенциал для более эффективных и инклюзивных операций, особенно при подключении к национальным системам цифрового удостоверения личности. Однако, поскольку услуги электронного правительства часто развиваются в сложных нормативных условиях, обеспечение надлежащего уровня доступности для пожилых поколений, инвалидов или лиц с ограниченным образованием становится все более сложной задачей.

Очевидно, что цифровые технологии позволяют предоставлять ранее немыслимые услуги, одновременно повышая производительность и оптимизируя использование ресурсов, что помогло сократить выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ. Эти технологии также помогли отслеживать и сдерживать распространение пандемии. Социальные сети способствуют развитию и разнообразию общения между людьми всех возрастов, разделяющими общие интересы, независимо от местонахождения. Это помогает им оставаться на связи, расширять свой опыт, продолжать образование или углублять знания по предмету. Это стало настоящим спасательным кругом, и сейчас эта тенденция продолжается, когда мы вступаем в постпандемическую эру.

В то же время риски также возросли. Социальные сети создали социальные «эхо-камеры» и породили потоки дезинформации, разжигая ненависть. Новые криптовалюты открыли путь к спекулятивным финансовым пузырям, в то время как киберпреступность тревожно возросла, поскольку она приобрела многочисленные вариации. Кроме того, считается, что на долю цифровых гаджетов и Интернета приходится более 2 процентов глобального углеродного следа. Производство электронного оборудования может также истощить запасы природных ресурсов, таких как редкоземельные элементы и драгоценные металлы, кобальт и литий.

Более того, цифровая трансформация привела к созданию огромного количества цифровых данных, которые стали важным ресурсом для понимания цифровой трансформации. Однако это вызывает опасения по поводу этичного и ответственного использования данных для защиты конфиденциальности. Общее понимание между странами относительно практического применения таких принципов еще предстоит выработать.

В Отчете о цифровой трансформации Азиатско-Тихоокеанского региона за 2022 год подчеркивается важность инфраструктуры цифрового подключения как “метаинфраструктуры”. 5G и другие высокоскоростные сети могут сделать всю остальную инфраструктуру, например транспорт и энергораспределение, намного более разумной, оптимизируя использование ресурсов для устойчивого развития. Для удовлетворения этих потребностей в Докладе рекомендуются три направления действий, которые не являются взаимоисключающими и согласуются с Планом действий ЭСКАТО в рамках инициативы Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали на 2022-2026 годы.

Первый путь фокусируется на стороне предложения и предоставляет соответствующие политические практики для развития экономически эффективной сетевой инфраструктуры. Во втором направлении рассматривается сторона спроса и рекомендуются программы и политика по наращиванию потенциала для содействия масштабному внедрению новых, более доступных цифровым продуктам и услугам. Третье направление предполагает совершенствование систем и институтов, связанных со сбором, агрегированием и анализом данных таким образом, чтобы укрепить общественное доверие и углубить понимание политиками движущих сил цифровых преобразований.

Наконец, в мире, где цифровые данные могут распространяться мгновенно, в докладе подчеркивается важность регионального и глобального сотрудничества. Только работая сообща, страны могут гарантировать, что эти технологические прорывы принесут пользу всем; их народам, экономике и обществу, а также окружающей среде в нашей новой “цифровой по умолчанию” жизни. ///nCa, 30 августа 2022 года (в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН), Армида Салсия Алисджахбана является заместителем Генерального секретаря ООН и исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана