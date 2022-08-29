Завершился визит туркменской делегации в Астрахань – итоги

В пятницу, 26 августа, туркменская делегация во главе с заместителем председателя Агентства по транспорту и коммуникациям была принята заместителем председателя правительства Астраханской области Денисом Афанасьевым.

На встрече были подведены итоги трёхдневных встреч и переговоров.

Денис Афанасьев отметил, что эта совместная работа призвана прежде всего способствовать наращиванию объёмов взаимной торговли, сотрудничеству в сферах транспорта, логистики, судостроения и других.

Глава делегации, заместитель руководителя агентства «Туркменские морские и речные пути» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Сейитгулы Байсейидов отметил, что Каспийский регион в настоящее время превращается в один их крупнейших транспортно-логистических центров в Евразии.

«В этом контексте развитие сотрудничества с Астраханской областью имеет для нас важное значение, – сказал он. – Оно основано на взаимном интересе и имеет большой потенциал».

Как известно, в ходе визита в Астраханскую область делегация Туркменистана побывала в особой экономической зоне в Лиманском районе. Администрация ОЭЗ рассказала гостям о порядке получения статуса резидента, льготах и преференциях, в том числе для иностранных компаний, работающих на её территории.

В порту Оля члены делегации ознакомились с погрузочными возможностями причалов, номенклатурой грузов, обсудили перспективы наращивания грузопотоков.

«Мы пришли к общему мнению, что для возобновления регулярного паромного сообщения между портами Оля и Туркменбаши необходимо увеличить число автоперевозчиков с обеих сторон, – сказал заместитель министра промышленности и природных ресурсов Астраханской области Михаил Кабаков. – Также целесообразно с целью загрузки морской линии вывести на неё не только паромы, но и сухогрузы».

Кроме того, Астрахань готова оказывать консультационную помощь и участвовать в подготовке специалистов для транспортной отрасли Туркменистана на базе местных вузов.

«Мы рассматриваем логистический центр как перспективный проект, который будет способствовать формированию дополнительного грузопотока по МТК «Север – Юг», – отметил Сейитгулы Байсейидов. – К тому же будущий центр может стать не только перевалочной базой для туркменских товаров, но и местом для размещения производства собственной продукции».

В ходе визита туркменская делегация ознакомилась с возможностями площадок судостроительного завода «Лотос».

«Опыт астраханских судостроителей представляет для нас огромный интерес, он будет полезным при строительстве судов на нашем заводе «Балкан», – отметил Сейитгулы Байсейидов. – Считаем также перспективным сотрудничество с Астраханской областью в сфере подготовки профессиональных кадров для морского и речного транспорта для нашей страны, повышения квалификации специалистов».

Конструкторское бюро «Флот-проект» представило членам делегации Туркменистана концепцию сотрудничества с судостроительным заводом «Балкан». Она предполагает разработку проектов различного типа судов для нужд флота Туркменистана.

В заключение встречи члены делегации Туркменистана и руководители министерств, ведомств и предприятий Астраханской области договорились продолжить контакты в целях реализации достигнутых договорённостей.

Встреча в министерстве внешних связей Астраханской области

В рамках визита делегации Туркменистана в Астраханскую область в министерстве внешних связей региона состоялась встреча министра Владимира Головкова с начальником отдела внешнеэкономических связей Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Мерданом Аннагулыевым и директором ООО «Торговый дом Туркменистана» (г. Казань) Бегендиком Артыковым.

Обсуждались перспективы развития взаимной торговли, связанные с открытием логистического центра Туркменистана в Астраханской области.

Владимир Головков отметил рост внешнеторгового оборота между нашим регионом и Туркменистаном, который в 2021 году составил 200 миллионов долларов. И это, по его словам, не предел. Астраханская область заинтересована в экспорте в Туркменистан овощебахчевой продукции, мяса и рыбы.

«В свою очередь у нашего бизнеса есть спрос на туркменскую продукцию: текстиль, хлопковое волокно, полипропилен и другие – отметил министр. – В связи с этим вопрос создания в Астраханской области логистического центра Туркменистана приобретает сегодня особую актуальность».

Мердан Аннагулыев и Бегендик Артыков поделились впечатлениями от посещения новой особой экономической зоны в районе порта Оля, где они осмотрели площадку, предлагаемую для строительства логистического центра Туркменистана.

«Считаю, что открытие в Астраханской области логистического центра нашей страны будет способствовать активизации взаимной торговли», – сказал Бегендик Артыков. – Этот центр станет хабом, перевалочным пунктом для продвижения наших товаров в Россию».

Стороны обсудили также другие вопросы, связанные с развитием торговли и внешнеэкономических связей между Астраханской областью и Туркменистаном.///nCa, 28 августа 2022 г.