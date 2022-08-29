Бизнес-Лидеры обещают поддержать новую “Зеленую сделку” в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Признавая роль, которую частный сектор может сыграть в расширении мер по борьбе с изменением климата, лидеры правительств и бизнеса со всего региона заявили о своей поддержке Азиатско-Тихоокеанского “Зеленого соглашения” для бизнеса.

Декларация была принята сегодня на Азиатско-Тихоокеанском бизнес-форуме 2022, организованном совместно Экономической и Социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Сетью устойчивого бизнеса ЭСКАТО (ESBN).

“Зеленый курс для бизнеса” побуждает компании становиться более экологичными, работать над обезуглероживанием как своих собственных операций, так и своих цепочек поставок, переходить к более замкнутой экономике для минимизации отходов и строить умные, водосберегающие и устойчивые к изменению климата города.

Подчеркнув настоятельную необходимость удвоения усилий по восстановлению динамики достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсия Алисджахбана призвали правительства и частный сектор к скоординированным усилиям.

«Кризис показал, что региону необходимо инвестировать в инфраструктуру здравоохранения, устранять цифровой разрыв и улучшать торговые, транспортные и энергетические связи», – сказала Алисджахбана, добавив, что инфляционное давление и резкий рост цен на сельскохозяйственные товары и энергоносители затрудняют усилия по восстановлению после пандемии, особенно в развивающихся странах, где высокие цены на продовольствие и энергоносители могут ввергнуть многих в нищету.

Джордж Лам, председатель ESBN и президент Фонда экономического сотрудничества Гонконг-АСЕАН, отметил: «После пандемии COVID-19 мы должны лучше восстанавливаться сообща, а это означает инвестиции в более разумные и экологичные решения для дальнейшего развития зеленой экономики. Я настоятельно призываю предприятия всем сердцем принять и реализовать новое Азиатско-Тихоокеанское “Зеленое соглашение” для бизнеса путем принятия конкретных мер по достижению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Делегаты Форума этого года также изучили возможности применения бизнес-инноваций, новых технологий и новых отраслей в стремлении к новой зеленой экономике.

«Цифровая экономика будет иметь важное значение для зеленой политики», – сказал Архом Термпиттаяпайсит, министр финансов Таиланда, добавив, что цифровая трансформация может значительно снизить внутренние и внешние издержки и способствовать зеленым инновациям, таким как развитие умных городов.

«Нам необходимо привлечь частный сектор к решению проблемы изменения климата значимым образом. Без значительного сокращения выбросов частным сектором мы не сможем выполнить ни один из глобальных климатических планов. Частный сектор также в конечном счете является источником большинства решений – именно частный сектор может внедрять инновации, создавать экологически чистые продукты и финансировать экологически чистые инвестиции», – сказал Джон Дентон, Генеральный секретарь Международной торговой палаты.

Азиатско-Тихоокеанский бизнес-форум проводится ежегодно с 2004 года и приглашает правительства, деловые круги, гражданское общество и ученых со всего региона к диалогу и определению инновационных решений и рекомендаций для частного сектора, чтобы лучше способствовать более экологичному и устойчивому развитию.

В этом году форум призывает предприятия Азиатско-Тихоокеанского региона присоединиться к декларации “Зеленая сделка для бизнеса”, чтобы продемонстрировать, что предприятия должны играть ведущую роль в “зеленой” трансформации в направлении новой низкоуглеродной, устойчивой к изменению климата экономики.

Для получения дополнительной информации: https://www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-business-forum-2022#

Доступ к мультимедийному контенту: https://bit.ly/APBF2022

///ЭСКАТО ООН, 26 августа