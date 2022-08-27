В Ашхабаде прошли туркмено-узбекские политические консультации

26 августа 2022 года в Ашхабаде состоялись политические консультации между Туркменистаном и Республикой Узбекистан, сообщает МИД Туркменистана.

Туркменскую делегацию возглавил Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, узбекскую – и.о. Министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов.

В ходе консультаций были обсуждены актуальные вопросы двусторонних взаимоотношений, в том числе в контексте реализации ранее достигнутых договоренностей. Подчеркнут высокий уровень отношений между двумя государствами, эффективный ход сотрудничества на международной арене.

Главы внешнеполитических ведомств, отметив важность взаимодействия в рамках международных организаций, выразили удовлетворение практикой регулярной поддержки международных инициатив и предложений двух государств на многосторонних площадках.

В контексте деятельности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, главы внешнеполитических ведомств обсудили вопрос организации встречи Сопредседателей комиссии для проведения анализа хода реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Стороны всесторонне обсудили вопросы развития взаимовыгодного узбекско-туркменского стратегического партнёрства в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, водно-энергетической, консульско-правовой и культурно-гуманитарной сфере.

Особое внимание уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам регионального сотрудничества, в том числе в экономической сфере, обеспечения региональной безопасности и совместной борьбы с современными вызовами и угрозами.

По итогам политических консультаций подписан итоговый Протокол. ///nCa, 27 августа 2022 г.