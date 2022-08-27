Туркменистан наградил высокопоставленных дипломатов Узбекистана орденом

В пятницу, 26 августа, по окончании межмидовских консультаций в Ашхабаде состоялась церемония награждения представителей делегации Узбекистана государственными наградами Туркменистана.

Указом Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова “за большие заслуги в деле развития экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Узбекистан” Заместитель Секретаря Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан, Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по вопросам внешней политики Абдулазиз Хафизович Камилов и Исполняющий обязанности Министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Имамович Норов награждены орденом Туркменистана “Галкыныш”.

Награды вручил Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. ///nCa, 27 августа 2022 г.