Президент Туркменистана примет участие в саммите ШОС в Узбекистане

В пятницу, 26 августа, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял испол¬няющего обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимира Норова и секретаря Совета безопасности, спецпредставителя Президента Республики Узбекистан по внешнеполитическим вопросам Абдулазиза Камилова, прибывших в Ашхабад для участия в туркмено-узбекских межмидовских консультациях.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по приоритетным вопросам двустороннего и регионального партнёрства.

Высокопоставленные узбекские дипломаты подчеркнули активную роль туркменского лидера в в деле продвижения всестороннего межгосударственного сотрудничества, углубления доверительного политического диалога как исключительно важного фактора для создания атмосферы взаимопонимания и поддержки на двустороннем уровне и в регионе в целом.

Как отмечалось, расширению взаимодействия в вопросах региональной безопасности будет способствовать участие Президента Сердара Бердымухамедова в качестве почётного гостя в Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 15–16 сентября текущего года в Самарканде.

В ходе обсуждения двусторонней повестки дня отмечалось наличие больших возможностей для наращивания взаимовыгодных контактов по широкому спектру направлений, в том числе торгово-экономическому.

Отдельной темой встречи стали перспективы расширения туркмено-узбекского сотрудничества в контексте претворения в жизнь договорённостей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне, состоявшихся в Ташкенте в июле этого года.

Как отмечалось, в числе приоритетных векторов двустороннего партнёрства – развитие деловых контактов между бизнес-кругами двух стран, углубление промышленной кооперации, создание совместных предприятий, обмен опытом по использованию новейших технологических разработок и формированию инновационной экономики.

В завершение встречи, стороны выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии туркмено-узбекского диалога, выстраиваемого на принципах взаимного уважения, равноправия и учёта обоюдных интересов.///nCa, 27 августа 2022 г.