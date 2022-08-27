Министр иностранных дел Туркменистана награжден узбекским орденом

Заместитель председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов награжден узбекским орденом «Дустлик» («Дружбы») за большой личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства и многопланового сотрудничества, укрепление уз многовековой дружбы и добрососедства между Узбекистаном и Туркменистаном.

Церемония награждения состоялась в Ашхабаде после двусторонних межмидовских консультаций в пятницу, 26 августа.

Награду вручил Заместитель Секретаря Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан, Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов.

Мередов выразил признательность Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за высокую оценку его деятельности и награждение орденом «Дустлик».

Глава МИД Туркменистана подчеркнул, что намерен и далее прилагать все усилия в развитии многопланового и стратегического партнёрства между двумя братскими государствами. ///nCa, 27 августа 2022 г.