Туркменистан и Астраханская область рассматривают перспективы сотрудничества в сфере логистики и транспорта

Вопросы развития сотрудничества Туркменистана с Астраханской области Российской Федерации в сферах транспорта, логистики и судостроения были рассмотрены на переговорах туркменской делегации в Астрахани в четверг, 25 августа.

Во встречи приняли участие представители транспортных ведомств Туркменистана, бизнесмены, представители ряда региональных министерств, а также АО «ОЭЗ «ЛОТОС», АО «ОСК», Союза «Астраханская торгово-промышленная палата».

Как известно, в настоящее время стороны прорабатывают проект открытия в астраханском порту Оля логистического центра Туркменистана. Как сообщил генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин, «в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями ОЭЗ готова предоставить участок в 50 гектаров под логистический центр Туркменистана с современным оборудованием для работы с контейнерными грузами, складскими помещениями, подъездными железнодорожными путями».

По мнению Милушкина, благодаря созданию своего логистического центра в Астраханской портовой особой экономической зоне Туркменистан может стать транспортным хабом для перевалки грузов из России в страны Центральной Азии: Афганистан, Пакистан и другие.

Напомнив о том, что Туркменистан недавно заявил о намерении присоединиться к международному транспортному коридору «Север – Юг», руководитель делегации, заместитель председателя руководителя агентства «Туркменские морские и речные пути» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Сейитгулы Байсейидов отметил большой потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия с Астраханской областью.

На встрече также был затронута тема налаживания регулярного автопаромного сообщения между портами Оля и Туркменбаши. Этот создаст возможности для дальнейшего наращивания грузопотоков в обоих направлениях, в том числе перевалки транзитных грузов.

Стороны рассмотрели на совещании развитие сотрудничества в сфере судостроения.

Пять лет назад на территории Туркменбашинского международного порта был открыт судостроительный и судоремонтный завод «Балкан». Заметив, что судостроение для Туркменистана – новой направление, Байсейидов выразил готовность туркменских судостроителей к партнерскому взаимодействию с астраханскими коллегами.

В этот же день члены делегации Туркменистана посетили портовую особую экономическую зону «Лотос», астраханские порты, конструкторское бюро «Флотпроект». Также запланирована встреча в Правительстве Астраханской области.///nCa, 26 августа 2022 г. (источник фото – министерство внешних связей Астраханской области)