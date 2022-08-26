Кыргызский эксперт провел серию семинаров для туркменских метеорологов

На днях в Государственной гидрометеорологической службе Туркменистана прошёл пятидневный семинар под названием «Передовые автоматизированные системы в метеорологии – измерительные информационные системы и радиолокационные станции», пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

В семинаре приняли участие 12 опытных специалистов из Дашогузского, Марыйского и Ахалского велаятов.

Лектором выступал международный консультант, доктор физико-математических наук из Кыргызстана Эркин Исаев.

Один день был посвящен поездке на ближайшую к Ашхабаде Бикровинскую метеостанцию, где были изучены аспекты эксплуатации аппаратуры белорусской компании «Пеленг».

Как рассказала руководитель международного отдела «Туркменгидромета» Бахар Сапаргельдыева, особый упор был сделан на совершенствование основной задачи синоптиков – прогнозирования погоды посредством автоматических станций, а также взаимосвязь метеопрогнозов и агробиоразнообразия.

В фокусе были погодные тепло-водные факторы сезонов года, немаловажные для всего процесса растениеводства и животноводства, поддержания условий для плодородия сельхозугодий. Рассматривался синергизм климатической ситуации и агрометеорологических условий, необходимость в такой информации сельхозпроизводителей в долгосрочной перспективе, в первую очередь, для принятия оперативных мер по защите посевов от резкой смены погодных условий.

«Обмен опытом – движущая сила осуществления профподготовки, освоение новых методик, приборов, компьютерных программ. В этом отношении совершенствование работы становится актуальным для наших сотрудников, которые с удовольствием посещают такие узкоспециальные технические тренинги, организуемые агроэкологическим ведомством в виду нацеленности нашей страны на цифровизацию, – говорит заместитель начальника госслужбы Арслан Сейитмухаммедов.

Международный консультант Эркин Исаев в интервью для газеты «Нейтральный Туркменистан» отметил: «Центральная Азия составляет всего один процент всех вредных выбросов парниковых газов, влияющих на погоду, природу и климат, однако в силу географической расположенности и гидрологических условий, больше других регионов мира испытывает на себе последствия климатической трансформации, проявляющиеся, прежде всего, в таянии ледников, снижении дебита рек и учащении засух. Сейчас пять стран находится на самообеспечении в области производства сельхозпродукции, и чтобы поддержать стабильность сектора, «включены» процессы адаптации к последствиям изменения климата: это получение засухоустойчивых сортов сельхозкультур, внедрение водосберегающих поливных технологий, разработка новых сроков и норм полива, тщательный уход за почвой, сохранение её естественного плодородия. Со своей стороны эти процессы мы должны крепить достоверными метеопрогнозами».

По итогам семинара слушателям курсов были вручены сертификаты.

Всего при поддержке Министерства сельского хозяйства и защиты окружающей среды, МИД Туркменистана и ЮСАИД в регионах было проведено четыре потока лекций, в ходе которых переподготовку прошёл 51 специалист. ///nCa, 26 августа 2022 г.