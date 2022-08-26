Как торговля по железной дороге в Центральной Азии может смягчить энергетический и климатический кризисы

Зульфия Каримова, Главный специалист по региональному сотрудничеству, АБР

В мире, где 90% мировой торговли осуществляется морским путем, страны Центральной Азии, не имеющие выхода к морю, почти исключительно полагаются в торговле на железнодорожный и автомобильный транспорт. Большая часть грузов на дальние расстояния перемещается по существующим железнодорожным сетям, которые обладают значительным потенциалом для облегчения торговли в регионе и за его пределами, в том числе между рынками Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Железнодорожный транспорт также дешевле, безопаснее и менее подвержен задержкам на границе.

Однако торговля по железной дороге сталкивается со структурными препятствиями. Например, различия в ширине железнодорожных колей между бывшими советскими странами, Китаем, Европой, Пакистаном и Индией представляют собой фундаментальную проблему. В результате маршруты прерываются, в пунктах пересечения границы возникает необходимость перегрузки грузов, а это требующая время, трудоемкая задача.

Торговля на большие расстояния в Центральной Азии и через регион в течение многих лет была непривлекательной из-за отсутствия эффективных торговых соглашений и изменений национального торгового законодательства, что увеличивало затраты и непредсказуемость железнодорожных перевозок. Кроме того, слабо был скоординирован сервис, возникали сложности на пограничных переходах.

Несмотря на эти проблемы, количество экспресс-контейнерных поездов, курсирующих по Центральной Азии, резко возросло с 17 в 2011 году до более чем 15 000 в 2021 году. Эти достижения стали возможны благодаря политической воле, региональному сотрудничеству и реформе железнодорожного транспорта. Железнодорожный транспорт в регионе также процветает, облегчая торговые потоки между КНР и Центральной Азией, одновременно способствуя диалогу и трансграничному сотрудничеству.

Этот впечатляющий рост можно объяснить упрощением процессов, включая “единое окно” и “единые остановки”, сокращением пограничных проверок, улучшением платформенных компаний и конкурентоспособными ценами. За последние годы правительства стран Центральной Азии активно проводили амбициозные реформы, направленные на облегчение торговли. Пограничный переход Яллама в Узбекистане является примером этой тенденции.

Совсем недавно железнодорожный транспорт выиграл от пандемии COVID-19, поскольку закрытие границ и ограничения на передвижение вынудили водителей грузовиков оставаться дома. Например, Туркменистан закрыл свою границу для иностранных грузовиков, в то время как Казахстан и Узбекистан потребовали от иностранных водителей грузовиков предъявления отрицательных результатов теста на COVID-19 и сертификатов о вакцинации. Монголия столкнулась с серьезными нарушениями цепочек поставок по автомобильным дорогам, в результате продовольствие было временно недоступно, и как следствие, возросли цены.

В результате резко увеличились эксплуатационные расходы на грузовые автомобили, что вынудило некоторых перевозчиков уйти из отрасли, это привело к существенному снижению пропускной способности как международных, так и внутренних автомобильных перевозок. Неудивительно, что значительная доля грузовых перевозок быстро переключилась с автомобильного транспорта на железнодорожный.

Стало проще проходить таможенные процедуры для одного машиниста состав, везущего 40 контейнерных вагонов, чем для 40 водителей грузовиков, управляющих 40 трейлерами. Стремительный рост железнодорожного бизнеса также объясняется растущими ценами на топливо и энергоносители, которые влияют на стоимость автомобильных перевозок гораздо больше, чем на железнодорожные, где отдельные составы перевозят десятки контейнеров.

В будущем, чтобы сохранить этот сдвиг, важно, чтобы правительства обеспечивали качественную инфраструктуру для дальнейшего распространения этой тенденции, особенно в отдаленных районах. Инициативы, например как в Узбекистане, который активно поддерживают расширение автопарков перевозчиков, являются хорошим примером политической поддержки как железных, так и автомобильных дорог в целях использования собственных сильных сторон.

Окружающая среда также имеет значение в этих переменах. Поскольку на тонну перемещаемых грузов расходуется меньше энергии, железнодорожный транспорт более благоприятен для климата. Это важное соображение для членов Европейского союза (ЕС), которые приводят свою деятельность в соответствие с законодательством ЕС о систематизации и цепочках поставок, требующее более экологичных и устойчивых способов ведения бизнеса.

Такие меры также могут стать основой для более устойчивой торговли на короткие расстояния в регионе. Правительствам стран Центральной Азии предстоит создать надлежащие благоприятные условия для развития своей транспортной и торговой сети в более устойчивом будущем. Субсидии для запуска более экологичного транспорта или пилотных проектов по альтернативным видам топлива могут иметь большое значение для стимулирования изменений и, в конечном счете, политики, делая сектор более конкурентоспособным на международном уровне.

Тенденция к росту железнодорожного транспорта, скорее всего, сохранится в ближайшие десятилетия, поскольку спрос растет, затраты на топливо растут, а сокращение углеродного следа становится все более важным фактором для поставщиков и конечных потребителей.

Будущие политические и нормативные задачи включают в себя содействие коммерческой ориентации центральноазиатских железных дорог, обеспечение их прочной финансовой устойчивости, повышение надежности и скорости обслуживания и восполнение недостающих звеньев для повышения эффективности железнодорожной сети в поддержке торговли.

Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, о строительстве которой было недавно заявлено, облегчит торговлю между КНР, Центральной Азией, Европой, Турцией и Ближним Востоком, станет важным дополнением к региональной стабильности и сотрудничеству на глобальном уровне. Важно отметить, что мир и сотрудничество являются естественными последствиями торговли.

Для стран или регионов, не имеющих выхода к морю, инфраструктура железнодорожного транспорта является основой для стабилизации экономики и содействия трансграничному диалогу и сотрудничеству.///АБР, 24 августа 2022 г.