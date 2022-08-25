Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 26-й Выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

1. С начала текущего года международная обстановка является сложной и тяжёлой, а рост мировой экономики явно замедляется. В связи с этим Правительство Китая эффективно координировало борьбу с пандемией COVID-19 и социально-экономическое развитие, активизировало корректировку макроэкономической политики и ввело пакет политики и мер по стабилизации экономики. Это стабилизировало экономический рынок в целом и продвинуло экономику к достижению положительного роста во втором квартале. В первом полугодии ВВП Китая вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а во втором квартале рост составил 0,4%. Данный результат достигнут на фоне снижения основных показателей производства и спроса в апреле и мае. Это было нелегко, и отразило сильную устойчивость китайской экономики.

2. Правительство Китая активизировало усилия по обеспечению поставок и стабилизации цен на рынке, уделив особое внимание производству продовольствия (зерна) и энергии, что обеспечило общую устойчивость цен на внутреннем рынке. В первом полугодии потребительские цены выросли на 1,7% в годовом исчислении, что ниже ожидаемого целевого уровня около 3% за весь год. Базовый индекс потребительских цен (CPI), который исключает продукты питания и энергию, вырос на 1% и остался в основном стабильным.

3. По отношению к заметным проблемам Правительство Китая продолжало наращивать усилия по стабилизации занятости и укреплению основных гарантий по улучшению жизненного уровня народа, и постепенно появились результаты. В первом полугодии в городах и посёлках по всей стране было создано 6,54 млн. новых рабочих мест. С мая показатель уровня безработицы в городах по всей стране изменился по сравнению с предыдущей повышающейся тенденцией и снижается два месяца подряд. Согласно официальной статистике, в июне данный показатель снизился до 5,5%.

4. В первом полугодии располагаемый доход на душу населения в Китае увеличился на 3% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя он и ниже, чем в первом квартале, но опережает темпы экономического роста. В том числе национальный чистый трансфертный доход жителей на душу населения увеличился на 5,6% в годовом исчислении в номинальном выражении, что на 0,9 процентных пункта быстрее, чем общий доход.

5. Импорт и экспорт внешней торговли Китая преодолели неблагоприятные последствия ужесточения внешних факторов и краткосрочного воздействия пандемии, а также сохранили позитивный рост, демонстрируя высокую устойчивость. В первом полугодии общий объём импорта и экспорта товаров Китая увеличился на 9,4% в годовом исчислении, из которых экспорт Китая увеличился на 13,2%. В июне общий объём импорта и экспорта товаров увеличился на 14,3% в годовом исчислении, что на 4,7 процентных пункта выше, чем в предыдущем месяце.

6. Во второй половине текущего года мы будем придерживаться общего рабочего принципа достижения прогресса в стабильности, полностью, точно и всецело претворять в жизнь новую концепцию развития, ускорять построение новой модели развития, а также ориентироваться на продвижение качественного развития. Мы будем полномасштабно реализовывать требования предотвращения пандемии, устойчивости экономики и безопасного развития, закрепляя тенденцию восстановления и улучшения экономики, сосредоточиваясь на стабилизации занятости и цен на товары, сохраняя работу экономики в разумных пределах и стремясь к достижению наилучших результатов.

7. Мы будем высокоэффективно координировать работу борьбы с пандемией и социально-экономическое развитие, придерживаясь принципа “народ превыше всего, жизнь превыше всего”, соблюдая правила противодействия завозным случаям заболеваний и предотвращения скачка распространения коронавируса в стране, а также продолжим настаивать на политике «динамичный ноль-COVID» (dynamic zero-COVID). Когда возникает пандемия, мы должны немедленно и строго её предотвратить и решительно контролировать то, чем нужно управлять, а также не допускать расслабленности или усталости от этой борьбы. Мы будем решительно и серьёзно претворять в жизнь политику и меры по профилактике и борьбе с COVID-19, определённые Центральным Комитетом Коммунистической Партии Китая, чтобы обеспечить упорядоченное функционирование ключевых механизмов, влияющих на социально-экономическое развитие. Мы должны решительно сохранить то, что должно быть защищено. Необходимо проделать тщательную работу по отслеживанию мутаций вируса, исследованиям и разработке новых вакцин и лекарств.

8. Мы будем защищать пределы безопасности во всех аспектах, укреплять гарантии продовольственной безопасности, повышать способность обеспечения поставки энергоресурсов, а также активизировать усилия по планированию и созданию новой системы энергоснабжения и потребления. Мы будем стабилизировать рынок недвижимости, придерживаться позиции “жильё предназначено для проживания, а не для спекуляции”. Вместе с тем, в полной мере используя инструментарий политики согласно с конкретными условиями городов, поддерживать жёсткий спрос и необходимость в улучшении жилищных условий, консолидировать обязанности местных правительств для обеспечения предоставления жилья и стабилизации благосостояния народа. Мы будем сохранять общую стабильность финансового рынка, жёстко бороться с финансовыми преступлениями.

9. Мы будем использовать реформы и открытость в качестве движущей силы экономического развития. Необходимо продолжить реализацию трёхлетнего плана действий по реформированию государственных предприятий. Мы должны способствовать стандартизированному, здоровому и устойчивому развитию платформенной экономики, завершить точечное её исправление, внедрить нормализованный надзор в данном направлении и сосредоточиться на запуске ряда инвестиционных проектов «зелёного света». Необходимо активно продвигать экспорт и расширять импорт, хорошо работать, стимулируя внедрение технологий и иностранного капитала, способствовать качественному развитию совместного строительства «Одного пояса, одного пути»./// nCa, 25 августа 2022 г. (в сотрудничестве с посольством Китая в Ашхабаде)