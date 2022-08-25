Французский институт в Ашхабаде объявляет об открытии осенней сессии учебных курсов

Французский институт в Ашхабаде сообщает, что с 19 сентября стартует осенняя сессия курсов французского языка.

Записаться и оплатить обучение можно до 12 сентября 2022 г.

Приём записи: с понедельника по пятницу, с 14:00 до 19:00.

Адрес Французского Института: 744000 Ашхабад, ул. Ага Гаррыева дом 69 (Соколовского).

Контактные телефоны: 36 83 70; 36 83 71; 36 83 72. ift.secretaire@gmail.com

Французский институт в Туркменистане является учреждением Министерства Европы и иностранных дел Французской республики, имеющим междисциплинарное призвание и ведущим деятельность по распространению французского языка и сотрудничеству в культурной и языковой сферах.

Его основными задачами являются преподавание французского языка, информирование общественности о современной Франции и организация мероприятий, представляющих французскую культуру во всех ее формах местному населению.///nCa, 25 августа 2022 г.