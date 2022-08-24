Жилищная и социальная инфраструктура города Ашхабада пополнится новыми объектами

Во вторник, 23 августа, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов с борта вертолета проинспектировал положение дел на стройплощадках в различных частях города Ашхабада.

В ходе облета глава государства осмотрел следующие объекты:

Лечебно-консультативный центр имени С.А.Ниязова.

культурно-парковым комплексом Махтумкули Фраги

Дворец для детей сирот «Döwletliler köşgi», на котором в настоящее время осуществляется модернизация

Строящаяся Академия государственной службы при Президенте Туркменистана

Парк «Ташкент»

торговый центр, строящийся на проспекте Махтумкули

Жилые массивы в Гуртлы и Кеши

В ходе презентации, организованной уже на земле, вице-премьер Ч.Пурчеков, ответственный за сектора строительства, промышленности и энергетики, доложил о проектах модернизации площади Главного флага в южной части города, о ходе благоустройства территории строящегося монумента Махтумкули Фраги, а также о планах реконструкции автомобильных мостов.

Речь также шла о строительстве парка на западной стороне проспекта Битарап Туркменистан. На его территории разместятся центр творчества для детей и юношества, крытый павильон для электронных игр, зона аттракционов, а также чайханы и рестораны. Там же расположатся различные детские игровые центры, площадки, велосипедные дорожки.

Еще один крупный проект жилищного назначения будет реализован вдоль проспекта Гурбансолтан эдже. Здесь будут возведены 18 девятиэтажных жилых домов, два двухэтажных торговых центра, школа на 720 мест, детский сад на 320 мест, автопарковки и спортивные площадки.

Жилой комплекс Гуртлы также продвинется в западном направлении по проспекту Гурбансолтан эдже.

Одновременно планируется на месте снесённых старых деревянных домов построить новое жильё с высоким уровнем комфорта. Здесь на рассмотрение главы государства были представлены эскизы жилых домов, предлагаемых к возведению по улице Мяти Косаева.

Помимо того, сообщалось о строительстве на территории столицы коллекторно-дренажных сетей для снижения уровня подземных вод, отводов канализационных вод и ливневых потоков.

Далее презентацию продолжил вице-премьер, отвечающий за сектор здравоохранения, Н.Аманнепесов.

Согласно докладу, в Ашхабаде планируется сооружение новых международных медицинских центров.

Так, на юге города, где располагается ряд крупных медицинских учреждений, будет построен Международный центр педиатрии на 160 мест. Он будет находиться по соседству с Международным центру неврологии и Международному центру эндокринологии и хирургии.

Прозвучал также отчёт о планах строительства в жилом комплексе Кеши Стоматологического центра.

На территории жилого комплекса Чоганлы предусматривается разместить Международный научно-клинический центр онкологии на 500 мест.

В ближайшее время по данным проектам будут объявлены международные тендеры.

Кроме того, будет построен комплекс новых зданий Лечебно-консультативного центра имени С.А.Ниязова, а также Учебно-научного центра охраны здоровья матери и ребёнка при Государственном медицинском университете Туркменистана имени М.Гаррыева.

В будущем эти центры будут функционировать на базе Государственного медицинского университета, в них планируется разместить кафедры, обучать студентов и организовывать курсы последипломного повышения квалификации врачей.

Кроме того, в настоящее время продолжается строительство Международного оздоровительно-реабилитационного центра на 400 мест.

Комментируя доклады, Президент отметил, что непреложным требованием является использование новейших технологий и высококачественных стройматериалов при строительстве сооружений.

Наряду с этим, гармоничное сочетание городского и природного ландшафтов, формирование зелёных зон выступают важными факторами обеспечения экологического благополучия столицы, оптимальных условий для жизни и полноценного отдыха людей.///nCa, 24 августа 2022 г.