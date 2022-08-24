Восточный регион Туркменистана около 50% произведенной хлопчатобумажной пряжи экспортировал за рубеж

За период с января по июль 2022 года текстильные фабрики Лебапского велаята произвели свыше 13 124 тонн хлопчатобумажной пряжи, 6 183 тонны из этого объема были экспортированы за рубеж. Об этом сообщает Государственная таможенная службы Туркменистана.

Всего в области действуют четыре современные текстильные фабрики. За отчетный период они реализовали хлопчатобумажной пряжи на сумму свыше 197,26 миллионов манатов. При этом продукция общей стоимостью 101,33 миллион была отгружена зарубежным потребителям.

Текстильная промышленность вносит большой вклад в развитие экономики велаята. За последние годы производство текстильных изделий значительно увеличилось. Изделия из пряжи, произведенной на фабриках на основе местного сырья, отличаются высоким качеством, соответствующим мировым стандартам.

Туркменский текстиль сегодня экспортируется в Россию, Польшу, Турцию, Армению и другие страны.///nCa, 23 августа 2022 г.