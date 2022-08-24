Компания «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» приглашает на день открытых дверей#2 – 2022

Уважаемые потенциальные партнеры!
Компания «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» приглашает зарегистрированные компании, организации и предпринимателей на наше нижеуказанное мероприятие:
День открытых дверей №2 компании «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» для подрядчиков в 2022 г.
Даты:
Приглашаем на мероприятие по отдельным областям бизнеса в нижеуказанные даты
- 21 сентября
- Поставщики услуг по охране труда, технике безопасности, охранной безопасности и защите окружающей среды.
- Поставщики услуг по техобслуживанию и техническому совершенству
- Поставщики услуг по совершенствованию процесса добычи.
- 22 сентября 2022 г.
- Поставщики услуг по логистике и складу.
- Поставщики услуг по ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) и общим административным услугам).
Время: 09:00 ч. – 15:00 ч.
Место проведения: Завод компании «ПЧ(Т)СБ» в Киянлы
Просим принести на место проведения полные сведения о Вашей компании.
Вход свободный.
///PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd, 23 августа 2022 г.