Компания «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» приглашает на день открытых дверей#2 – 2022

Уважаемые потенциальные партнеры!

Компания «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» приглашает зарегистрированные компании, организации и предпринимателей на наше нижеуказанное мероприятие:

День открытых дверей №2 компании «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» для подрядчиков в 2022 г.

Даты:

Приглашаем на мероприятие по отдельным областям бизнеса в нижеуказанные даты

21 сентября

Поставщики услуг по охране труда, технике безопасности, охранной безопасности и защите окружающей среды.

Поставщики услуг по техобслуживанию и техническому совершенству

Поставщики услуг по совершенствованию процесса добычи.

22 сентября 2022 г.

Поставщики услуг по логистике и складу.

Поставщики услуг по ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) и общим административным услугам).

Время: 09:00 ч. – 15:00 ч.

Место проведения: Завод компании «ПЧ(Т)СБ» в Киянлы

Просим принести на место проведения полные сведения о Вашей компании.

Вход свободный.

///PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd, 23 августа 2022 г.