Посольство Кореи в Туркменистане объявило об обучающей программе для корейцев, проживающих за рубежом

Национальный институт развития международного образования Республики Корея (NIIED) приглашает студентов на курсы 2022 года, сообщает Посольство Кореи в Туркменистане.

Программа включает:

курс «Понимание Кореи» (очное обучение в зимний период),

курс дистанционного обучения в зимний период)

Претенденты на курс “Понимание Кореи” могут отправить документы на почту посольства до 30 сентября korembtm@mofa.go.kr

Желающие обучиться на курсе дистанционного обучения должны направить документы непосредственно в Центр корейского образования и культуры при Национальном университете Конджу на почту до 30 сентября hansaram@kongju.ac.kr

Анкету можно скачать здесь: https://overseas.mofa.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=20220818063752027.docx&rs=/viewer/result/202208

///nCa, 23 августа 2022 г.