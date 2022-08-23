Астрахань готова сотрудничать с Туркменистаном в рамках проекта коридора Север-Юг

Астраханская область готова активно взаимодействовать с Туркменистаном по вопросам развития международного транспортного коридора «Север-Юг». Об этом заявил министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков, комментируя недавнее заявление министра иностранных дел Туркменистана относительно присоединения к соглашению о МТК.

По словам Головкова, эта тема не раз затрагивалась в ходе переговоров Губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с руководством Туркменистана.

«У наших соседей по Каспию для этого есть большой потенциал. Мы активно ведём переговоры о строительстве в Астраханской области логистического центра Туркменистана, налаживании регулярного автопаромного сообщения между портами Оля и Туркменбаши, сотрудничестве в судостроении», – сообщил чиновник.

Кроме того, по сообщению министерства внешних связей Астраханской области, на этой неделе в Астрахань из Ашхабада прибудет делегация во главе с руководством Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана.

На переговорах будут обсуждаться вопросы развития сотрудничества в сферах транспорта и логистики. ///nCa, 22 августа 2022 г.