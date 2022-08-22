Туркменские ученые ставят опыты по микроклональному размножению растений

С 2021 года в Институте общей и прикладной биологии Инженерно-технологического университета имени Огуз хана Академии Наук Туркменистана проводятся исследования по микроклонированию растений, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Микроклонирование или метод «in vitro», то есть «в пробирке», основан на использовании почки или небольшого фрагмента материи растении, клеток почти любых органов растения: листа и стебля, семядолей и зародыша, донца луковицы, сегментов корней и зачатков соцветий – для проращивания жизнеспособных ростков, который могут продолжить развиваться в открытой среде.

Такой метод применяется для трудно проращиваемых культур, а также слабо возобновляющихся в природе видов флоры.

Заведующая лабораторией биотехнологии Института Махым Непесова рассказала в интервью газете о том, что для получения всходов из пробирки используются свежесобранные семена лекарственных растений. Например, это амарант, гармала обыкновенная, солодка голая, пажитник голубоватый, павловния войлочная, шалфей мускатный.

Повторность проведения опытов была пятикратная со статистической обработкой данных.

Материал помещались в дезинфицированные чашки Петри – в специальную студенистую субстанцию, которая одновременно является питательной средой, состоящей из сахарозы, микро- и макроэлементов, витаминов.

Через сутки-двое посевы ожили, их всхожесть достигала 60–90 процентов. Побеги содержатся в климатической камере – специальном приборе, называемом «световым термостатом». Внутри него поддерживается влажность, температура 23–26 градусов по Цельсию днём и 16 – ночью, а люминисцентные лампы имитируют солнечный свет.

Через месяц росточки пересаживают в горшочки, но они продолжают оставаться в климатической камере. И только потом сеянцы переезжают в питомники, а оттуда – в открытый грунт.

Примечательно, что к научным разработкам в области зеленой репродукции подключается и частным сектор.

Так, в рамках сотрудничества с Союзом Промышленников и Предпринимателей Туркменистана, в лаборатории проводятся эксперименты по ускоренному микроклональному размножению древесного растения – павловнии, листву и цветки которого используют в фармакологии, косметологии, животноводстве, а древесину – для получения целлюлозы.

Метод микроклонального размножения имеет множество преимуществ по сравнению с традиционными способами – полученная рассада лишена всевозможных вирусов, обладает высоким коэффициентом размножения, сокращение продолжительности селекционного процесса, работы по проращиванию в пробирке можно проводить в любое время года, посадочный материал хорошо приживается в дальнейшем в естественной среде.

Метод «in vitro» может спаси от вымирания особо ценные виды флоры, в том числе и исчезающие. Также, можно выращивать экзотические растения и восстанавливать генофонд перспективных лекарственных растений, полученных в изолированных ареалах произрастания, для медицины и фармакологии в максимально сжатые сроки.///nCa, 21 августа 2022 г.