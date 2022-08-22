Аркадаг Бердымухамедов открыл комплекс объектов Хозяйственного управления силовых ведомств

В субботу, 20 августа, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов и Председатель Меджлиса Милли Генгеша Гульшат Маммедова приняли участие в церемонии открытия нового комплекса зданий Хозяйственного управления военных и правоохранительных органов при Государственной пограничной службе Туркменистана.

На территории комплекса, который находится в предгорьях Копетдага, расположились сооружения и постройки для занятий различными видами сельскохозяйственной деятельности. Здесь имеются свои фруктовые сады, жилые помещения, столовая на 150 мест. Создание хозяйственного комплекса нацелено на обеспечения полной продовольственной самообеспеченности в рядах вооруженных сил.

Кроме того, при Хозяйственном управлении военных и правоохранительных органов имеются складские помещения и холодильные установки, предназначенные для круглогодичного обеспечения военнослужащих свежими овощами и фруктами.

Руководители парламента, сидя за общим столом, побеседовали с молодыми пограничниками, поинтересовались условиями службы.

Сообщив молодым воинам, что 1 сентября состоится VII съезд Центрального совета Молодёжной организации имени Махтумкули, на котором будет обсуждён ряд актуальных вопросов молодёжной политики, Аркадаг поинтересовался их предложениями.

Затем Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша и Председатель Меджлиса Милли Генгеша ознакомились с развёрнутой на территории комплекса выставкой сельскохозяйственной и продовольственной продукции, производимой военнослужащими Хозяйственного управления.

Здесь были представлены мясомолочные продукты, овощебахчевая и плодовая продукция, выращенная на выделенных участках: виноград различных сортов, яблоки, сливы, а также яровые и озимые сорта огурцов, томатов и капусты, консервированная продукция.

Затем от имени Президента Сердара Бердымухамедова Аркадаг в качестве подарка вручил руководителю Хозяйственного управления Чары Аманову ключи от автомобилей.

В тот же день, по распоряжению Президента Сердара Бердымухамедова выращенные в Хозяйственном управлении фрукты и овощи были переданы детям-сиротам воспитанникам Дворца «Döwletliler köşgi», которые отдыхают в детском оздоровительном центре в Гёкдере.///nCa, 22 августа 2022 г. (источники фото – скриншоты с туркменского телевидения, TDH)