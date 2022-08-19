Саудовский фармацевтический производитель стремится выйти на рынок Центральной Азии

Фармацевтическая компания из Саудовской Аравии Jamjoom Pharma подписала инвестиционное соглашение с Узбекистаном на сумму 53 миллиона долларов США, сообщает Arab News.

Помимо прочего, этот шаг направлен на расширение деятельности компании в Центральноазиатском регионе.

«Мы уже работаем в более чем 30 странах. Сейчас мы пытаемся сосредоточиться на этом регионе (Центральная Азия). Мы охватываем Узбекистан, Афганистан и Туркменистан. Таким образом, это будут врата для включения в деятельность всего региона», – сказал Махмуд Джамджум, вице-председатель Jamjoom Pharma, на полях четвертого заседания Саудовско-Узбекского делового совета в Джидде.

По его словам, операции в Узбекистане начнутся, как только производитель получит разрешения от регулирующих органов.

Он также рассказал о том, что в будущем компания будет стремиться наладить местное производство.

Jamjoom Pharma начала коммерческую деятельность в 2000 году в Саудовской Аравии, и в настоящее время компания входит в Топ-5 фармацевтических фирм в своей стране. Компания зарекомендовала себя как одна из самых быстрорастущих компаний в регионе, куда входят страны Ближнего Востока, Африки и СНГ. ///nCa, 19 августа 2022 г.