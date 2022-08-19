Приоритетные Позиции Туркменистана на 77-Й Сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций

Преамбула

Нынешняя сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций рассматривается Туркменистаном с точки зрения настоятельного и безотлагательного использования потенциала мирового сообщества, рычагов конструктивного влияния ООН для снижения градуса глобальной и региональной напряженности, поиска каналов диалога как единственно приемлемого способа при решении возникших конфликтов и противоречий, создания предпосылок для выработки ответственных совместных подходов к проблемам постпандемийного развития, восстановлению деградировавших экономических и логистических связей.

Наша страна рассчитывает, что в ходе предстоящей сессии будет в полном объеме продолжен процесс реализации Целей Устойчивого Развития, в частности, в таких его ключевых компонентах как экология, климатические изменения, развитие низкоуглеродной энергетики, здравоохранение, продовольственная и энергетическая безопасность.

Для Туркменистана работа 77-й сессии Генеральной Ассамблеи выпадает на важную юбилейную дату – 30-летие членства в ООН. В этой связи Туркменистан, подтверждая свою линию на стратегическое партнерство со Всемирной Организацией, убежденность в безальтернативности ООН как единственной мировой структуры, обладающей универсальной легитимностью, продолжит усилия по повышению и упрочению ее роли в мире, утверждению признанных международно-правовых норм и Устава ООН как политической и мировоззренческой основы межгосударственных отношений.

С этой целью Туркменистан намерен продолжать активное взаимодействие в рамках следующих вспомогательных органов ООН, членом которых он является:

Комиссии ООН по народонаселению и развитию;

Комиссия по науке и технике в целях развития;

Комиссия социального развития;

Комиссия по наркотическим средствам;

Комиссия ООН по праву Международной торговли (ЮНСИТРАЛ);

Совет Управляющих Программы ООН по населенным пунктам (ООН- ХАБИТАТ);

Исполнительный совет структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН- Женщины).

Мир и безопасность

Ключевым вопросом современной международной политики Туркменистан определяет обеспечение и сохранение прочного и долгосрочного мира и безопасности. Одним из условий достижения этой цели Туркменистан считает создание диалоговых платформ по различным вопросам как части общего процесса многостороннего конструктивного и равноправного общения государств.

В этом контексте, отмечая значимость принятой 28 июля 2022 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, провозглашающей Центральную Азию Зоной мира, доверия и сотрудничества, основываясь на положениях вышеуказанного документа, Туркменистан выносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН предложение об объявлении 2025 года «Годом мира и доверия».

Также намерены возобновить заявленную ранее инициативу создания постоянно действующего Форума по проблемам безопасности, мира и развития в Центральной Азии.

Отводим важную роль в обеспечении мира и безопасности инструментам превентивной дипломатии. Учитывая, что в декабре 2022 года отмечается 15-летие создания Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, намерены представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи проект очередной резолюции о роли Центра, отразив в этом документе значимые события последних лет, включая провозглашение Зоны мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии.

Восстановление доверия, культуры уважительного диалога в настоящее время обретает универсальную значимость как одно из ключевых условий ответственного, неконфронтационного подхода, поиска возможностей для взаимопонимания и соблюдения баланса интересов при рассмотрении тех или иных проблемных точек.

Продвигая философию доверительного диалога в международных отношениях намерены инициировать разработку проекта резолюции Генассамблеи ООН «Диалог – гарантия мира».

Убеждены, что через принятие такого документа будет подтверждена принципиальная и недвусмысленная приверженность всех государств-членов ООН мирному, переговорному способу решения конфликтных ситуаций, какими бы сложными они ни представлялись.

Опираясь на признание Генеральной Ассамблеей ООН нейтралитета как фактора укрепления всеобщего мира и безопасности, принятую резолюцию о провозглашении 12 декабря Международным днем Нейтралитета, Туркменистан продолжит активную работу с партнерами по расширению числа участников сформированной на площадке ООН Группы друзей Нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития.

В этой связи планируем организовать в сентябре 2022 года на полях Недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Министерскую встречу Группы для утверждения её учредительных документов, в частности положения и порядка работы.

Важную значение в укреплении мира и безопасности Туркменистан отводит использованию инструментов парламентской дипломатии, в том числе, выступая за повышение роли женщин-парламентариев, их активное привлечение к выработке государственных решений в сфере международной политики.

В этих целях по инициативе Диалога женщин государств Центральной Азии и в сотрудничестве со структурой «ООН-Женщины» намерены созвать в штаб-квартире ООН Международный форум женщин-парламентариев, итоговые документы которого послужат основной для работы над проектом резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о роли женщин-парламентариев в укреплении мира, безопасности и развития.

Серьезнейшим вызовом всей системе глобальной безопасности в настоящее время является продовольственный кризис, быстро охватывающий все большее количество стран и целых регионов.

В этих условиях требуются безотлагательные и действенные меры по преодолению создавшейся ситуации. В целях поддержания стабильности глобального продовольственного рынка, а также поддерживая усилия Генерального секретаря ООН в этом направлении, предлагаем провести в Туркменистане Международный форум по продовольственной безопасности.

Ввиду возрастающих кризисных явлений в поставках энергетических ресурсов на мировые рынки, нестабильности в отношениях поставщиков, транзитеров и потребителей, что создает глобальные риски для экономического и социального развития, намерены вернуться к выполнению положений резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о надёжности и стабильности поставок энергетических ресурсов на мировые рынки, принятых по инициативе Туркменистана в 2008 и 2013 годах.

В этой связи продолжим работу над реализацией представленных ранее Туркменистаном предложений об учреждении Международной экспертной группы открытого состава для разработки современного международно-правового инструментария ООН по регламентированию устойчивого и надёжного транзита энергии.

Устойчивое развитие

В ходе предстоящей сессии Туркменистан продолжит активное взаимодействие с партнерами, нацеленное на полноценное исполнение договоренностей по реализации Целей Устойчивого Развития. Придаем особую значимость дальнейшему укреплению координирующей роли Генеральной Ассамблеи ООН и Экономического и Социального совета ООН, а также механизма регулярных Политических форумов высокого уровня по устойчивому развитию, в деятельности по обзору прогресса реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

В этой связи, поддерживая многосторонние инструменты мониторинга достижения ЦУР, Туркменистан представит Второй Добровольный Национальный Обзор по реализации ЦУР в ходе Политического форума высокого уровня в 2023 году.

В рамках Политического форума намерены также организовать совместно с Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам отдельный Министерский диалог, посвященный вопросам финансирования ЦУР.

Продолжится работа по продвижению многостороннего транспортного сотрудничества. Туркменистан намерен обобщить результаты проведённых в 2016 и 2021 году Глобальных конференций по устойчивому транспорту, других состоявшихся в последние годы транспортных форумов высокого уровня, в том числе, организованной в Туркменистане Министерской транспортной конференции для стран, не имеющих выхода к морю

15-16 августа текущего года, и представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи проект концепции Специальной межрегиональной программы ООН по развитию транспорта.

В данном же ключе Туркменистан инициирует разработку проекта резолюции Генеральной Ассамблеи «О повышении роли развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в развитии и укреплении глобального транспортного сотрудничества» и создание Специальной рабочей группы в ООН по продвижению интересов стран, не имеющих выхода к морю, в транспортной сфере.

Опираясь на позиции Туркменистана в вопросах адаптации и смягчения последствий изменения климата, представленные в ходе в ноябре 2021 года на 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, а также практически рассмотренные в ходе многосторонних консультаций в рамках Климатической Конференции в Бонне в июне текущего года, туркменская сторона ведёт подготовительную работу для учреждения в Ашхабаде Регионального Центра по климатическим технологиям для стран Центральной Азии при Центре и Сети Климатических Технологий (CTCN) Рамочной Конвенции ООН об изменении климата.

Одновременно, отмечая принятый в мае 2022 года Определённый на национальном уровне вклад (NDC) Туркменистана в рамках выполнения обязательств по Парижскому соглашению, Туркменистан намерен активизировать усилия по реализации обозначенных в этом документе целей, включая сокращение выбросов парниковых газов, продвижению инициативы по «Глобальному метановому обязательству».

Будем настойчиво и целенаправленно добиваться выделения Аральской проблематики в качестве отдельного направления работы ООН. В мае 2023 года намерены возобновить переговоры по проекту резолюции Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) о создании Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря, которая нацелена на утверждение концепции и структуры будущей Специальной программы.

Указанный документ основывается на положениях резолюций Генеральной Ассамблеи ООН «О сотрудничестве между Оргаизацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала (МФСА)», принятых в 2018 и 2019 годах.

Туркменистан возобновит предложение о разработке под эгидой Организации Объединённых Наций глобальных стратегий по развитию низкоуглеродной энергетики, в частности, подготовке международной «Дорожной карты» по развитию водородной энергетики. В этих целях в рамках подготовки к Министерской встрече по водородной энергетике в Японии в октябре 2022 года планируем провести консультации по вышеуказанным предложениям в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке, Вене и Женеве с Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам, Программой развития ООН (ПРООН), Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Намерены продолжить деятельность по консолидации усилий международного сообщества в борьбе с распространением инфекционных заболеваний, минимизации их социально-экономических последствий, налаживанию инструментов медицинской дипломатии.

Подчёркивая, что основной площадкой многостороннего диалога по выработке консолидированных ответов на общие вызовы в области глобального здравоохранения является Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), поддерживаем разработанную ВОЗ глобальную концепцию «Единого здоровья» и будем продвигать её в рамках Дорожной карты в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии на период 2022–2025 г.г.

Международное гуманитарное сотрудничество

В ходе предстоящей сессии Туркменистан уделит особое внимание гуманизации международных отношений, стратегическому развороту всей мировой политической, экономической, социальной, экологической повестки к реальными заботам, чаяниям и законным интересам людей, обеспечению их естественных прав на жизнь, безопасность, полноценное питание, на доступ к чистой воде и чистому воздуху, к надежным источникам тепла и света, к качественному и недорогому образованию и медицинскому обслуживанию и т.д.

Продолжим вносить вклад в обеспечение верховенства права на внутригосударственном и международном уровнях, реализацию региональных и глобальных стратегий, программ и планов действий по обеспечению прав и свобод человека, принятых на основе международно-правовых документов Организации Объединённых Наций.

В этом контексте будем наращивать взаимодействие со специализированными структурами ООН гуманитарной направленности, основываясь на приобретенном опыте сотрудничества и ориентируясь на последовательное расширение гуманитарной повестки.

Заключительные положения

Приоритетные позиции Туркменистана на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выдвигаемые международные инициативы и предложения основаны на неизменной приверженности нормам международного права, статусе Туркменистана как постоянно нейтрального государства, признанного ООН.

Подходы Туркменистана к актуальным вопросам мировой политики исходят из необходимости ответственного и консолидированного участия государств-членов ООН в их решении, утверждения в международных делах принципов равноправия и уважительности, отказа от правового нигилизма, размывания, девальвации или пересмотра высокой миссии ООН и ее судьбоносной значимости для человечества.

Призываем государства-члены Организации к осмыслению современных вызовов и выстраиванию адекватных конструктивных подходов по их преодолению. ///МИД Туркменистана