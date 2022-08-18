В Туркменистане стартовал пилотный проект Глобального транзитного документа

В среду, 17 августа в национальной туристической зоне Аваза состоялась церемония запуска пилотного проекта Глобального транзитного документа.

Глобальный транзитный документ (GTrD), являющийся универсальным цифровым решением в развитии мультимодальных перевозок, был разработан Постоянным секретариатом Межправительственной комиссии международного транспортного коридора Европа–Кавказ–Азия (ТРАСЕКА), Международным центром транспортной дипломатии, Межправительственным советом дорожников СНГ, мировыми разработчиками IT-технологий, а также со странами, проявившими заинтересованность к пилотному применению GTrD.

Кроме того, в разработке GTrD были задействованы в составе рабочей группы таможенные агентства Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, наблюдатели, бенефициар программы ТРАСЕКА – Туркменистан и ЭСКАТО ООН.

После двухгодичной доработки проекта, в 2022 года началась совместная работа над подготовкой пилотных перевозок.

Выступая по системе прямой видеосвязи перед участниками нынешней торжественной церемонии запуска пилотного проекта, Генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии международного транспортного коридора Европа–Кавказ–Азия (ТРАСЕКА) Асет Асавбаев подчеркнул, что внедрение Глобального транзитного документа станет существенным вкладом в цифровизацию мировых цепей поставок в рамках Ашхабадского процесса.

Таким образом, реализация цифровой концепции международного транспортного коридора позволит создать региональную цифровую систему, объединяющую различные виды транспорта. Это имеет особую значимость с учётом того, что большинство стран-членов ТРАСЕКА в первую очередь, государства Центральной Азии, не имеют выхода к морю.

Как отмечалось, ТРАСЕКА активно работает над обеспечением имплементации норм и положений международных договоров, а также продвигает собственные инициативы, направленные на максимальное упрощение и цифровизацию процедур пересечения границ, транзита и торговли для устойчивого и стабильного восстановления в постпандемийный период.

Унифицированный Глобальный транзитный документ нацелен на оптимизацию управления транспортным процессом вдоль мультимодальных коридоров, связывающих государства разных регионов и континентов.

Глобальный транзитный документ подразумевает использование платформы «блокчейн», что значительно ускорит оборот документов международной перевозки груза. При этом данные в публичной части сети открыты для всех, но полностью защищены от несанкционированного вмешательства.

Цифровизация глобальной транзитной сети с использованием Глобального транзитного документа позволит распространить режим таможенной гарантии и страхования, а также обеспечит прослеживаемость товаров и транспортных средств на всём пути следования от начальной точки до пункта назначения.

Далее, в течении месяца участники проекта подготовят План практических шагов по реализации пилотного проекта GTrD в 2022–2024 годах.

В церемонии запуска пилотного проекта Глобального транзитного документа приняли участие Исполнительный секретарь Международного центра транспортной дипломатии И.Рунов, председатель Межправительственного совета дорожников Содружества Независимых Государств Б.Каримов, а также представители стран региона – Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По итогам церемонии принято Совместное заявление, в котором стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству по продвижению предложения о создании глобальной цифровой транзитной сети на различных уровнях, а также в рамках Организации Объединённых Наций. ///nCa, 18 августа 2022 г. (фото – Orient)