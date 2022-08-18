Узбекистан впервые проведет Саммит женщин-руководителей парламентов стран мира

8-9 сентября 2022 года в Ташкенте состоится 14-й Саммит женщин-руководителей парламентов стран, входящих в Межпарламентский союз (МПС).

Договоренность об этом была достигнута в ходе 13-го Саммита, организованного в Вене. Принимая участие в его работе, председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева рассказала участникам о действующих в Узбекистане реформах в сфере гендерного равенства.

На саммите особо была отмечена работа по повышению политической активности женщин в Республике Узбекистан.

Решение о проведении очередного саммита в Узбекистане – это признание мировым сообществом достижений Узбекистана в области развития парламентаризма, существенного прогресса в гендерной политике, а также успехов кардинальных реформ на пути демократизации общества.

14-й Саммит, который организуется впервые в Узбекистане и в целом в регионе, будет посвящен теме «Ведущая роль парламента: оценка рисков для более эффективного обеспечения стабильности и процветания».

Основной целью является определение приоритетов и действий для парламентов по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин для эффективного обеспечения стабильности и процветания.

В саммите примут участие женщины-руководители парламентов стран Межпарламентского союза, включая Туркменистана, депутаты и представительницы международных организаций.

В рамках саммита будут обсуждены такие вопросы, как справедливость, интеграция и защита окружающей среды; потребности репродуктивного здоровья женщин; восстановление экономики после пандемии; защита и продвижение прав и свобод женщин в сети Интернет.

По итогам саммита планируется принять Ташкентскую декларацию.

Отметим, что Межпарламентский союз, учрежденный в 1889 году, является старейшей международной парламентской организацией, насчитывающий 178 государств. МПС стал ярким выражением межпарламентской интернациональной солидарности. ///ИА “Дунё”