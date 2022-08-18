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Узбекистан наладит грузоперевозки через Туркменистан в Турцию

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Узбекистан наладит интермодальные перевозки грузов в Турцию (через озеро Ван) по международному транспортному и транзитному коридору “Узбекистан–Туркменистан-Иран” в рамках Ашхабадского соглашения.

Соответствующие договоренности были достигнуты на встрече министра транспорта Республики Узбекистан Ильхома Махкамова с генеральным директором Агентства по транспорту и коммуникациям Мамметханом Чакиевым на полях министерской конференции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

На переговорах обсуждены вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере транспорта и логистики, предоставления взаимных льгот в грузовых перевозках и создания благоприятных условий для национальных перевозчиков.

В частности, стороны обсудили возможности сокращения сборов за автомобильные перевозки, упрощения порядка получения туркменских виз для узбекских водителей.

По итогам встреч министр транспорта И.Махкамов подписал пятисторонний меморандум о взаимопонимании по внесению изменений и дополнений в Ашхабадское соглашение, подписанное в 2011 году.  ///nCa, 17 августа 2022 г.

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