Президент Республики Узбекистан посетит Саудовскую Аравию с государственным визитом

По приглашению Служителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 17-18 августа посетит эту страну с государственным визитом.

В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение в городе Джидде основных мероприятий узбекско-саудовского саммита на высшем уровне.

В повестку дня переговоров включены актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между нашими странами, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, финансовой и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов и программ в области «зелёной» экономики, высоких технологий и цифровизации, инноваций, медицины, малого бизнеса и предпринимательства.

По итогам саммита планируется подписание солидного пакета двусторонних соглашений.

В программу визита также включены встречи с руководством ведущих саудовских компаний, авторитетных международных структур – Организации исламского сотрудничества и Исламского банка развития.

Ожидается, что в ходе государственного визита в Саудовскую Аравию глава государства посетит священные для всего мусульманского мира города Мекку и Медину. ///Посольство Узбекистана в Туркменистане, 17 августа 2022 г.