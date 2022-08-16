Первый женский Хакатон в Ашхабаде продвигает гендерное разнообразие в сфере технологий

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Туркменистане в рамках глобального проекта «Усиление устойчивости к насильственному экстремизму в Азии (STRIVE Asia). Совместное партнерство ЕС и ООН» и проект Launch Life Coding Bootcamp, осуществляемый при поддержке Посольства США в Туркменистане провели хакатон «DigiWomen STRIVE».

Первый в Туркменистане женский хакатон, посвященный Международному дню молодежи, стартовал 12 августа в здании ООН в Ашхабаде. В марафоне программистов-девушек приняло участие более 35 человек. В течение следующих двух дней 9 команд участников работали вместе над созданием технологических проектов, генерированием инновационных идей и разработкой цифровых решений. Каждая команда сосредоточилась на разработке веб-приложения, которое продвигает гендерное равенство и расширяет права и возможности женщин посредством предоставления возможностей трудоустройства и обучения, а также налаживания связей и обеспечения наставничества для профессионального и личностного развития женщин и девочек.

Ранее, участники хакатона научились разрабатывать веб-сайты и приложения с нуля в течение шестимесячного проекта Launch Life Coding, осуществляемого при поддержке Посольства США в Туркменистане. Проект призывает женщин и девушек, особенно из наиболее уязвимых групп, начать свой путь к карьере в сфере технологий.

«В 2022 году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между США и Туркменистаном. И сегодняшний Хакатон — это яркий пример плодотворного сотрудничества Посольства США с местными организациями. Это мероприятие особенно важно, потому что оно подчёркивает неоценимый вклад, который женщины внесли и будут продолжать вносить в развитие технологических областей в Туркменистане. Широко известно, что во всем мире женщины недопредставлены в технологической отрасли. Мы должны обеспечить, чтобы все члены нашего общества не встречались с препятствиями на пути к раскрытию своего потенциала и преодолевать барьеры, которые мешают женщинам полноценно участвовать в любой отрасли,» — отметил Филмон Хейл, сотрудник Отдела информации и культуры Посольства США в Ашхабаде. «Президент США Джон Ф. Кеннеди однажды сказал: «Усилий и мужества недостаточно без цели и направления». Меня вдохновляют не только усилия, свидетелем которых я стал сегодня, но и ясность цели и направления наших участников. И именно поэтому эти женщины-лидеры в сфере технологий вселяют в меня надежду на следующие 30 лет плодотворных отношений с Туркменистаном. Для меня большая честь находиться здесь и участвовать в сегодняшнем мероприятии».

«Цифровая трансформация меняет наш мир и наше будущее. Однако цифровизация не является гендерно нейтральной. Социальные и гендерные нормы мешают женщинам и девочкам использовать возможности цифровых технологий», – отметила Мэри Ризаева, И.о. Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане. «ПРООН продвигает гендерное равенство, расширяет права и возможности женщин и девочек и работает над устранением гендерных стереотипов, чтобы женщины и мужчины могли в равной степени пользоваться возможностями, предоставляемыми новой цифровой реальностью».

В конце двухдневного хакатона команды-участницы представили свои творческие идеи жюри. Представленные проекты продемонстрировали инновационные решения в области разработки веб-приложений для расширения прав и возможностей женщин. Все команды-победители были награждены призами и благодарственными грамотами. При поддержке местных ИТ-компаний лучшим участницам данного форума программных разработчиков была предоставлена возможность пройти стажировку.

Участники и организаторы первого в Туркменистане женского хакатона отметили особую динамичную атмосферу творчества и азарта, которая объединила участниц с самыми разными IT-компетенциями и задачами. «Хакатон дал нам прекрасную возможность узнать что-то новое и развить свои технические навыки, работая в команде», — сказала Айше Саммиева, одна из участниц цифрового марафона.

Хакатон «DigiWomen STRIVE» направлен на расширение возможностей женщин и девочек с цифровыми навыками, предоставление платформы для создания инновационных идей и демонстрации вновь обретенных технических навыков и талантов, а также на то, чтобы призвать еще больше женщин-разработчиков продолжить карьеру в области ИКТ для создания устойчивого и инклюзивного будущего для всех. ///ПРООН Туркменистан/Посольство США в Туркменистане, 15 августа