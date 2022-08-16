Ашхабадский процесс: Устойчивый транспорт является ключевым условием для восстановления развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в пост-пандемийном мире

В 32 развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, проживает более полумиллиарда человек. Темпы их роста могут варьироваться, но отсутствие прямого доступа к морю препятствует их прогрессу в соответствии с глобальной повесткой дня в области развития.

Идеи о том, как превратить страны, не имеющие выхода к морю, во взаимосвязанные регионы с широкими возможностями связуемости, будут выработаны в ходе двухдневной Международной конференции на уровне министров транспорта РСНВМ, которая стартовала в понедельник (15 августа) в туристической зоне Аваза, Туркменистан.

Первое заседание конференции, проходящей под темой «Ашхабадский процесс: Финансирование для улучшения взаимосвязанности», началось с видеообращения Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Глава государства заявил о том, что Туркменистана намерен инициировать разработку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о повышении роли развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в развитии и укреплении глобального транспортного сотрудничества.

В своём видеовыступлении туркменский лидер отметил, что «анализ современных процессов, преобладающих тенденций мировой экономики убедительно показывает, что развитие транспорта и коммуникаций приобретает всё более важное и определяющее значение».

В этом контексте потенциал новых транспортно-транзитных узлов огромен, в них вовлекаются обширные пространства, людские ресурсы, вкладываются серьёзные инвестиции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил участникам форума заявление, в котором подчеркнул, что транспорт и связь имеют решающее значение для будущего всех стран, для снижения торговых издержек и улучшения доступа к мировым рынкам, а также решающее значение для достижения ЦУР.

И все же страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются с серьезными препятствиями в улучшении транспортных связей, такими как неадекватная инфраструктура, усугубляющая неравенство, многочисленные пересечения границ, сложные административные и пограничные процедуры. Пандемия Covid-19 вызвала дополнительные проблемы, такие как задержки, высокие транспортные расходы и сбои в цепочках поставок.

Экономический спад сократил возможности правительств по финансированию инфраструктурных проектов.

Генеральный секретарь ООН призвал мировое сообщество к совместной работе над тем, чтобы сообща вернуть транспорт в нужное русло развития. Он также подчеркнул необходимость объединения усилий для устранения финансового и инвестиционного разрыва для сообществ стран, не имеющих выхода к морю, будучи уверенным, что они не останутся позади.

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года признает транспорт и связь в качестве ключевого фактора достижения устойчивого роста, подчеркнула г-жа Рабаб Фатима, заместитель Генерального секретаря и Высокий представитель по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам.

Транзитные перевозки критически важны для стран, не имеющих выхода к морю, из-за их географического положения и высокой зависимости от внешней торговли, на долю которой приходится 45% ВВП по сравнению со среднемировым показателем в 42%. Однако недостатки инфраструктуры, большие расстояния до портов приводят к высоким транспортным и общим затратам на доставку товаров. Транспортные издержки для РСНВМ в два раза выше, чем для их соседей, расположенных на побережье.

Она напомнила о том, что в Венской программе действий для РСНВМ справедливо подчеркивается необходимость обеспечения эффективного доступа РСНВМ к морю и обратно, снижения высоких транспортных расходов, улучшения транзита, сетей транспортной инфраструктуры, обмена данными о транспорте – все это нужно для обеспечения более активного участия РСНВМ в мировой торговле.

По словам г-жи Рабаб Фатимы, несмотря на некоторый прогресс в реализации Венской программы, выявленный в ходе среднесрочного обзора в 2019 году, связуемость остается основным препятствием для усиления торговой интеграции.

Кроме того, пандемия Covid-19 еще больше негативно сказалась на РСНВМ. Резко сократился туризм, нарушились цепочки поставок товаров, в том числе медикаментов.

Высокий представитель по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам озвучила решение из пяти пунктов для преодоления сложившихся кризисов.

Во-первых, необходимо ликвидировать пробелы в физической инфраструктуре для улучшения региональных и международных транспортных связей и расширения инфраструктуры всех видов транспорта.

Во-вторых, необходимо развивать мягкую инфраструктуру, что означает совершенствование нормативно-правовой базы и институциональных механизмов для РСНВМ.

В-третьих, необходимо сделать больше для содействия цифровизации. Интеллектуальный транспорт может способствовать глубокой интеграции новых технологий в транспортный сектор, обеспечивая стабильное, облегченное и доступное перемещение товаров.

В-четвертых, содействие внедрению экологически чистых технологий в сфере транспорта. Устойчивость требует сотрудничества РСНВМ с партнерами по развитию для передачи технологий.

Наконец, привлечение финансирования из всех возможных источников имеет фундаментальное значение для достижения этих целей – это официальная помощь в целях развития, государственно-частное партнерство, финансовые ресурсы частного сектора, многосторонних региональных банков развития.

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Затем состоялся обмен мнениями и опытом на уровне министров и заместителей министров транспорта ОАЭ, Китая, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана, Замбии, Малави, Буркина-Фасо, Ирана, Азербайджана, Казахстана, Армении, Саудовской Аравии, России и Грузии.

Как видно, дискуссия также привлекла внимание стран, имеющих выход к открытому океану. Основной причиной их участия в Ашхабадском процессе является активная поддержка повестки дня в области раскрытия экономического потенциала РСНВМ.

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Во второй половине дня состоялись две панельные сессии конференции.

Первая сессия была посвящена прогрессу и проблемам в достижении конкретных целей Венской программы действий, оценке реализации ЦУР в области транспортного сообщения и последствий пандемии COVID-19.

На сессии были освещены основные достижения, ключевые проблемы, извлеченные уроки и передовой опыт, а также возможности и приоритетные области для действий.

На второй сессии были рассмотрены вопросы доступности всех возможных источников финансирования для поддержки улучшения транспортных связей РСНВМ, включая государственные, частные, государственно-частные партнерства, официальную помощь в целях развития и другие механизмы финансирования.

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Конференция “Ашхабадский процесс” собрала делегатов из 39 стран и более 30 международных организаций и многосторонних финансовых институтов, включая структуры ООН, Всемирную таможенную организацию, ОЭС, ТРАСЕКА, Межправительственный совет автомобильных администраций, Азиатский Банк инфраструктурных инвестиций, Азиатский Банк Развития, Исламский Банк Развития, IRU, ITF, ICTD.

Первая Глобальная конференция по устойчивому транспорту состоялась в ноябре 2016 года в Ашхабаде, Туркменистан. В его итоговом документе – Ашхабадском заявлении об обязательствах и политических рекомендациях – отмечается важность удовлетворения особых потребностей РСНВМ.

Вторая Глобальная конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту прошла в Пекине, Китай, в смешанном формате в октябре 2021 года.

Нынешний форум в Туркменистане является частью процесса подготовки к Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая состоится в 2024 году

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова

Уважаемые главы делегаций!

Дамы и господа!

Тепло приветствую вас и выражаю признательность за принятое приглашение участвовать в Конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, созванной по инициативе Туркменистана под эгидой Организации Объединённых Наций.

Сегодня на этом форуме представлены руководители транспортных ведомств из более чем тридцати государств, в нём участвуют делегации десятков международных организаций, финансовых институтов, экспертного сообщества, что говорит о важности этой встречи, актуальности и своевременности её созыва. И конечно, столь представительный состав участников – свидетельство уважения к Туркменистану, признания его вклада в процесс глобального сотрудничества в транспортной сфере.

Анализ современных процессов, преобладающих тенденций мировой экономики убедительно показывает, что развитие транспорта и коммуникаций приобретает всё более важное и определяющее значение.

Оптимизация транспортно-транзитных сообщений, строи­тельство современной инфраструктуры доставки сырья и готовой продукции становится ключевым интегрирующим фактором, особенно для государств, не имеющих прямого выхода к морским терминалам.

Сегодня, на фоне непростой ситуации в мировом производстве, именно транспортно-коммуникационная составляющая способна придать необходимый импульс экономическим связям, стимулировать инвестиционную активность, в известной степени придать новый смысл всей сис­теме глобальной геоэкономики.

В этом контексте потенциал новых транспортно-транзитных узлов огромен, в них вовлекаются обширные пространства, людские ресурсы, вкладываются серьёзные инвестиции.

Всё это создаёт возможности для превращения транспортного сегмента в один из локомотивов развития мировой экономики, выступающего гарантом от деформаций, обвальных спадов, разрывов в темпах развития между странами и регионами.

Туркменистан убеждён: транспортная архитектура XXI столетия – это архитектура интеграционного прорыва, соединения пространств, регионов, промышленных, ресурсных, людских потенциалов.

Будущее – за комбинированной системой транспортного сообщения с выходом на крупнейшие международные и региональные морские, речные, автомобильные, железнодорожные и воздушные узлы, их оптимальное сочетание и использование преимуществ каждого из них.

Уважаемые участники!

Пандемия коронавируса затронула практически все государства, негативно отразилась на развитии мирохозяйственных связей. Но с точки зрения транспортной составляющей наиболее уязвимыми оказались именно развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю. В этих условиях настоятельно встала необходимость консолидировать наши усилия, сконцентрировать их на достижении скорейших и очевидных результатов.

Одним из важнейших направлений здесь является выработка общих принципов работы в рамках ООН. На наш взгляд, транспортная проблематика должна занять своё постоянное и прочное место в повестке ООН в качестве отдельного направления деятельности всемирной организации. Именно на придание диалогу по вопросам транспорта системного и последовательного характера нацелена активная политика Туркменистана.

Как известно, наша страна выступила инициатором Первой Глобальной конференции по устойчивому транспорту, состоявшейся в Ашхабаде в ноябре 2016 года.

Туркменистан также инициировал ключевые резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам устойчивого транспорта и развития международного сотрудничества в транспортной сфере, принятые в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах.

Сегодня можно с уверенностью утверждать: диалог по вопросам развития мирового транспорта, причём на самом высоком уровне, начался и принимает всё более осмысленный и цельный характер, в нём участвуют государства, компании, международные институты и организации.

По праву гордясь этими успехами, Туркменистан не намерен снижать динамику своего инициативного участия в глобальном транспортном диалоге. Более того, наша страна готова к его интенсификации и расширению, насыщению новыми конкретными проектами и планами.

В этом контексте предлагаю рассмотреть вопрос о создании специальной рабочей группы в ООН, которая бы целенаправленно отстаи­вала интересы стран, не имеющих выхода к морю, в транспортной сфере и вела с этой целью системную работу с соответствующими структурами ООН.

Также считаем своевременным приступить к выработке Резолюции Генеральной Ассамб­леи «О повышении роли развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в развитии и укреплении глобального транспортного сотрудничества».

Представляется, что такой документ способен дать содержательный импульс продвижению интересов наших государств, показать значимость и понимание соответствующих проблем, приверженность мирового сообщества их решению. Туркменистан готов приступить к подготовке документа, открытого для всех конструктивных предложений и рекомендаций.

Надеемся на поддержку данных инициатив.

Уважаемые участники!

Ашхабадский процесс – важнейшая и неотъемлемая часть общемировой транспортной повестки. Он призван обеспечить логичность и последовательность дальнейшего сотрудничества в сфере глобального транспорта, утвердить законные интересы стран, не имеющих выхода к морю, конкретизировать цели и задачи нашего взаимодействия.

В ходе нынешней Конференции вам предстоит определить стратегические ориентиры и приоритеты интеграции в глобальные транспортные потоки на равноправной, взаимовыгодной, подлинно парт­нёрской основе.

Не сомневаюсь, что принятые на нынешнем форуме решения и предложения лягут в основу подготовки Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, намеченной на 2024 год.

Вместе с партнёрами и единомышленниками Туркменистан будет решительно продвигаться к достижению поставленных целей.

Желаю всем участникам Конференции успехов на этом пути.///nCa, 16 августа 2022 г. (источник фото – TDH, скриншоты с прямой трансляции)