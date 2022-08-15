ЮНФПА: Содействие диалогу между поколениями и безопасности человека в Международный день молодежи

Поскольку 12 августа мировое сообщество отмечает Международный день молодежи, ЮНФПА хотел бы вновь заявить, что достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) невозможно без солидарности поколений, которая поможет реализовать принцип “никого не оставлять без внимания”.

В рамках своей Совместной программы “Расширение прав и возможностей молодежи и привлечение ее к смягчению угроз пандемии в области здравоохранения”, финансируемой Целевым фондом Организации Объединенных Наций по безопасности человека (ЦФООНБЧ) и участвующими учреждениями ООН, ЮНФПА содействует диалогу между поколениями посредством расширения прав и возможностей молодежи и пожилых людей в двух общинах Лебапского и Дашогузского велаятов.

Первый диалог между поколениями состоялся в эти выходные в Дашогузе и связал молодых волонтеров с пожилыми людьми. Они обменялись идеями о том, как жить безопасной жизнью, свободной от страха, нужды и унижений. Пожилые люди поделились тем, что преодоление экономической незащищенности (например, чтение книг, сохранение страсти к работе) повлияло на их жизненный выбор и закрепило их самооценку в меняющихся условиях. В то же время молодые люди делились своими потребностями и стремлениями, в поисках совета по жизни.

По мере приближения нового года формат диалогов между поколениями будет продолжать расширяться, предоставляя молодежи и пожилым людям больше возможностей для взаимодействия. Кульминацией этого диалога между молодежью и взрослыми станет сборник историй молодых добровольцев, которыми поделятся пожилые люди. Все они будут опубликованы в книге под названием “Оставь свой след: истории из жизни”, способствующие солидарности поколений и социальной интеграции.

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Совместная программа ООН и Правительства Туркменистана “Расширение прав и возможностей и вовлечение молодежи в смягчение угроз пандемии в области здравоохранения”, финансируемая Целевым фондом Организации Объединенных Наций по безопасности человека (ЦФООНБЧ) и участвующими учреждениями ООН, направлена на укрепление диалога между молодежью и лиц, принимающих решения, путем поощрения сплоченности сообщества, средств к существованию и достоинства. Подход к обеспечению безопасности человека используется в качестве оптимальной основы, поскольку он предусматривает целый набор мероприятий, ориентированных на людей, специфичных для конкретного контекста.

Совместная программа ООН и Правительства направлена на расширение возможностей и вовлечение молодежи в Лебапском и Дашогузском велаятах путем планирования, разработки и реализации четырех общественных инициатив совместно с представителями государственных и общественных организаций в этих регионах. Инициативы будут включать подход к обеспечению безопасности человека и сосредоточены на незащищенности наиболее уязвимых групп населения в Лебапском и Дашогузском велаятах в соответствии с принципом “никого не оставлять без внимания”.

ЮНФПА, Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения и Министерство спорта и молодежной политики Туркменистана являются ведущими учреждениями в рамках Совместной программы. В числе других партнеров-исполнителей ЮНИСЕФ, МОМ, УНП ООН и Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство внутренних дел, Министерство образования, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности, Институт государства, права и демократии, Офис Омбудсмена, а также общественные организации и местные НПО, работающие с общинами. ///ЮНФПА Туркменистан, 12 августа 2022 г.