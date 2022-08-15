Туркменистан поддерживает экологическое благополучие в своем секторе Каспийского моря

За последние десять с лишним лет в туркменской акватории Каспийского моря превышение предельно допустимых концентраций основных загрязняющих веществ не зафиксировано. Об этом сообщил на научно-практической конференции «Каспийское море – море дружбы и согласия» в Авазе Гуйзгылыч Назаров, начальник службы Каспийского экологического контроля службы окружающей среды Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

По словам Назарова, большая роль в обеспечении экологической безопасности Каспия отводится специалистам возглавляемой им службы.

Они осуществляют постоянный мониторинг окружающей среды, проводят рейды от казахстанской границы до Ирана с охватом двухкилометровой охранной береговой полосы с расположенными там городами, посёлками и другими населёнными пунктами.

Для выявления рисков в атмосфере, морской воде и на берегу в структуре службы каспийского экологического контроля имеются специализированные лаборатории по контролю над состоянием окружающей среды и гидробиохимическая лаборатория.

Данные этих лабораторий за 2012–2021 годы и первое полугодие 2022 года указывают на отсутствие превышение предельно допустимых концентраций основных загрязняющих веществ.

Результаты анализов и мониторинг в течение длительного периода показывают благополучную обстановку на всём туркменском побережье, в том числе в зоне Аваза, где самые лучшие показатели допустимых норм.

Сегодня каспийский регион является одним из важнейших геополитических и экономических центров на евразийском пространстве. Поэтому вопросы, связанные с экологической безопасностью, являются наи¬ более актуальными в настоящее время. Общая задача прикаспийских государств – совме¬стить объективные экономические интересы с необходимостью сохранения окружающей и водной среды, биологического разнообразия Каспия, не допустить нарушения хрупкого баланса, подчеркнул руководитель экологической мониторинговой службы. ///nCa, 14 августа 2022 г.