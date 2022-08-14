В Туркменистане начинается показ японского телесериала

В понедельник, 15 августа в Туркменистане начнется показ японского многосерийного телевизионного сериала «Гочисо-сан», сообщается Посольство Японии в социальных сетях.

«Гочисо сан», сериал хорошо известный зрителю во многих странах мира, – это драма, действие которой происходит в Токио и Осаке в первой половине 20-го века.

История посвящена еде и любви. Название «Гочисо-сан» – это фраза, которую японцы произносят вслух или в сердцах после еды в знак благодарности.

Дата и время трансляции сериала (с дубляжом на туркменском языке): с 13:30 до 15:15 каждый понедельник и вторник. ///nCa, 14 августа