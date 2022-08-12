ЕАГ осуществляет выездную миссию взаимной оценки в Туркменистане

В столице Туркменистана г. Ашхабаде продолжается работа команды экспертов-оценщиков ЕАГ в рамках выездной миссии взаимной оценки Туркменистана.

В период с 1 по 17 августа проходят встречи команды экспертов-оценщиков ЕАГ со всеми компетентными государственными органами Туркменистана, участвующими в деятельности в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), а также с представителями частного сектора (банки, страховые организации, нотариусы, адвокаты, риэлторы, аудиторы и т.п.) и сектора некоммерческих организаций. В ходе встреч детально обсуждаются вопросы соответствия туркменского законодательства международным стандартам в сфере ПОД/ФТ и эффективности реализации законодательства на практике.

Выездная миссия является ключевым этапом взаимной оценки Туркменистана. Итоги оценки «антиотмывочной» системы Туркменистана будут подведены в мае – июне 2023 года в ходе Пленарной недели ЕАГ.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма является региональным органом по типу ФАТФ. ЕАГ была создана в 2004 году для стран Евразийского региона, не включенных в существующие региональные группы по типу ФАТФ, и призвана играть важную роль в снижении угрозы международного терроризма и обеспечении прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств и их дальнейшей интеграции в международную инфраструктуру борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ).

Система ПОД/ФТ/ФРОМУ в Туркменистане основывается на Законе Туркменистана о ПОД/ФТ/ФРОМУ. В функционировании системы в деятельности по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также связанными с ними предикатными преступлениями, в пределах своей компетенции принимают активное участие компетентный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, министерства, ведомства, правоохранительные органы, военные структуры, кредитные и финансовые учреждения, а также представители частного сектора. Главой делегации Туркменистана в ЕАГ является Председатель Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана.///ЕАГ, 11 августа 2022 г.