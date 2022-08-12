Обозначены ключевые направления туркмено-узбекского сотрудничества в транспортной сфере

8-9 августа 2022 года в Ташкенте состоялась очередная встреча туркмено-узбекской рабочей группы по вопросам транспорта под сопредседательством заместителя министра транспорта Узбекистана А.Муминова и заместителя председателя Агентства «Туркменавтотранспорт» В.Ходжанепесова, сообщает министерство транспорта Узбекистана.

На встрече присутствовали также представители автомобильных, железнодорожных, авиационных и других организаций двух стран.

Стороны выразили заинтересованность в полном возобновлении процесса перевозок грузов автомобильным транспортом между двумя государствами, а также в упрощении требований к перевозке грузов.

Узбекская сторона внесла предложения туркменской стороне по упрощению требований и сокращению сроков выдачи въездных виз в Туркменистан для узбекских водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки автомобильным транспортом.

Достигнута договоренность принять меры по дальнейшей модернизации железнодорожной инфраструктуры для увеличения грузооборота на транзитных маршрутах, а также по предоставлению скидок в целях снижения транспортных издержек при грузовых перевозках.

Стороны обменялись мнениями по расширению сотрудничества в области развития транспортных коридоров в целях увеличения объемов грузовых перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом.

В частности, узбекская сторона отметила, что транспортные коридоры, проходящие через порт Туркменбаши, важны для всего региона и необходимо развивать сотрудничество в этом направлении. Другим направлением, требующим активизации усилия, обозначен транспортный коридор Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман.

В ходе встречи узбекские транспортные ведомства предложили активизировать работу по организации пассажирских перевозок.

По итогам заседания был подписан соответствующий протокол.

Напомним, что вопросы взаимодействия в транспортном секторе между Туркменистаном и Узбекистаном были широко обсуждены в ходе июльского государственного визита Президента Сердара Бердымухамедова в Ташкент. Тогда были подписаны Соглашение между Агентством транспорта и коммуникаций Туркменистана и Министерством транспорта Узбекистана о развитии транспортно-транзитного сотрудничества, а также Меморандум о дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта. ///nCa, 11 августа 2022 г.