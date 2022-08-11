В Кыргызстане состоялась первая конференция женщин-энергетиков стран Центральной Азии

С 9 по 10 августа в городе Чолпон-Ата, Кыргызстан состоялся первый саммит-конференция женщин в энергетике стран Центральной Азии.

Форум организован Ассоциацией женщин в энергетике Кыргызстана совместно с проектом USAID «Энергетика Центральной Азии».

Конференция предоставила площадку для обмена знаниями и опытом, создания возможностей для наращивания потенциала, налаживания связей, создания платформы для женщин-энергетиков и специалистов, работающих в энергетическом секторе, с целью продвижения гендерного равенства и социальной интеграции.

Спикерами выступили женщины-специалисты, работающие в энергетическом секторе стран Центральной Азии – Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Таджикистана, а также представители министерств энергетики, коммунальных служб, регулирующих органов, энергетических компаний, университетов и профессиональных организаций.

Женщины, работающие в энергетических секторах стран Центральной Азии, смогли обсудить общие цели и барьеры, с которыми они сталкиваются в профессиональном и личном плане. Вместе участники смогли обдумать и обсудить возможные решения и пути увеличения числа молодых женщин и девушек, вступающих в сферу STEM (наука, технологии, инженерия и математика) в будущем.

Проект USAID «Энергетика Центральной Азии» (Power Central Asia) направлен на поддержку национальных правительств стран Центральной Азии в достижении их национальных и региональных приоритетов в энергетическом секторе и раскрытии экономических выгод от региональной торговли электроэнергией.///nCa, 10 августа 2022 г.