Президент Сердар Бердымухамедов побывал на Каспийской военно-морской базе, где состоялся парад национального военного флота

В среду, 10 августа Президент Сердар Бердымухамедов посетил расположенную в Балканском регионе военно-морскую базу «Garşy» ВМС Туркменистана. Здесь глава государства осмотрел военное судно класса корвет «Deňiz han». Также он посмотрел парад военно-морских судов.

Корабль класса корвет «Deňiz han» был сооружен на судоремонтном предприятии ВМС Министерства обороны Туркменистана. Оно предназначено для ликвидации подводных и надводных боевых кораблей, одиночных сухопутных и воздушных объектов, а также целей в составе корабельной ударной группы противника.

Кроме того, корабль способен выполнять такие задачи, как уничтожение флота и десантных отрядов врага, защита собственных сил, ведение комплексной разведки, мониторинг за надводным, подводным и воздушным пространством, охрана государственной границы на море (протяженность которой составляет 600 км), обеспечение безопасности судоходства и осуществление спасательных работ.

Президент Сердар Бердымухамедов детально ознакомился с боевыми возможностями, техническими характеристиками и особенностями конструкции корабля.

Следует отметить, что военнослужащие судна прошли специальные курсы и повышали свою квалификацию в ряде стран мира, в частности в Италии, Германии, Турции и др.

Затем Президент страны проследовал к административному зданию воинской части, где поинтересовался возможностями автоматизированного рабочего места оперативных дежурных.

Установленные здесь передовые технологии и цифровая система, электронная карта, а также разработанное офицерами ВМС страны специальное программное обеспечение информационно-управляющей системы позволяют осуществлять постоянный мониторинг за пассажирскими и военными судами в акватории Каспия. Для наблюдения за прибрежной частью моря используются радиолокационное оборудование, а также технические комплексы, имеющиеся на борту боевых кораблей ВМС.

С помощью цифровой и спутниковой систем навигации определяются местонахождение судов, их обеспеченность топливом и водой, что даёт возможность с командного пункта поддерживать постоянную связь с военными кораблями. Собранные сведения аккумулируются и обрабатываются в отделе управления.

Во время знакомства с работой пункта управления капитан судна «Deňiz han» вышел на прямую связь и обратился к Президенту Сердару Бердымухамедову с просьбой начать торжественный военно-морской парад.

В ходе смотра Военно-морские силы, Государственная погранична служба, министерства внутренних дел и национальной безопасности продемонстрировали различные типы кораблей, боевые катера и лодки, а именно:

Пограничный сторожевой катер «Arkadag»

Ракетные катера «Edermen» и «Gaýratly». Это основные ударные силы ВМС, судна предназначены для уничтожения вражеских надводных и низколетящих воздушных целей, вывода из строя десантной группы противника.

60-метровое буксирно-снабженческое судно Военно-морских сил «Eserdeň», которое используется для поставок топлива, питьевой воды, продуктов питания и других средств, оборудования, а также при спасательных операциях и оказании помощи личному составу команды кораблей, потерпевших бедствие.

Суда различного класса – «Algyr» и «Hanjar», пограничные сторожевые катера «Asuda», «Mergen», «Hüşgär» и «Synmaz» проекта «Galkan», а также «Naýza», «Kämil», «Galjaň» и «Gaplaň» проекта «Sakçy», находящиеся в распоряжении Государственной пограничной службы Эти корабли служат для ведения боя с подводными, надводными и воздушными целями, а также осуществления поисково-спасательных операций. Они используются для разведки и наблюдения за судами.

Гидрографический корабль «Umman», который предназначен для обеспечения безопасности движения кораблей и осуществления гидрографических и океанографических работ. В числе его основных функций также – батиметрические измерения в море, исследование рельефа морского дна, подводная видео- и фотофиксация, изучение состава воды.

Гидрографическое судно «Asuda», которое используется с целью изучения рельефа морских глубин, измерения глубины морского дна и сбора подводных данных.

Буксирные суда Военно-морских сил «Gujurly» и «Zarply» Государственной пограничной службы, используемые для спасательных операций на море, тушения пожаров, транспортировки несамоходных судов и поддержки их манёвров.

Грузовой корабль «Kuwwatly» Государственной пограничной службы

Десантный катер Военно-морских сил «Berkarar», предназначенные для высадки подразделений специального назначения, десанта и боевой техники, а также для их перевозки.

Три пограничных сторожевых катера проекта «TG-12 Bars» Государственной пограничной службы. Эти суда применяются для патрульных и поисково-разведывательных целей во внутренних водах.

Четыре патрульных катера типа «Master-651» Министерства внутренних дел

Быстроходные моторные лодки типа «Zodiaс» Министерства национальной безопасности

Боевые лодки типа «Dahl 20», принадлежащие Государственной пограничной службе.

Отметив высокий уровень национального флота на Каспийском море, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что государство и впредь будет уделять особое внимание укреплению материально-технической базы ВМС, повышению профессионализма военных моряков, обеспечению надёжности и неприкосновенности морских рубежей.

Военно-морская база Garşy была открыта в августе 2021 года. На её территории расположены административное здание и сопутствующие инфраструктурные сооружения.

Предусмотрен и учебный корпус, который посредством цифровых систем осуществляет обучение управлению военными кораблями, применению профильного оборудования, ведению наблюдения за морской акваторией.

Кроме того, здесь размещены два современных трёхэтажных 60-квартирных жилых дома, общежитие, библиотека, школа, детский сад.

Несколько фотографий с парада военных кораблей:

///nCa, 11 августа 2022 г. (источник фото – скриншоты с туркменского телевидения)