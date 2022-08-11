Президент Сердар Бердымухамедов побывал на Каспийской военно-морской базе, где состоялся парад национального военного флота

В среду, 10 августа Президент Сердар Бердымухамедов посетил расположенную в Балканском регионе военно-морскую базу «Garşy» ВМС Туркменистана. Здесь глава государства осмотрел военное судно класса корвет «Deňiz han». Также он посмотрел парад военно-морских судов.
Корабль класса корвет «Deňiz han» был сооружен на судоремонтном предприятии ВМС Министерства обороны Туркменистана. Оно предназначено для ликвидации подводных и надводных боевых кораблей, одиночных сухопутных и воздушных объектов, а также целей в составе корабельной ударной группы противника.
Кроме того, корабль способен выполнять такие задачи, как уничтожение флота и десантных отрядов врага, защита собственных сил, ведение комплексной разведки, мониторинг за надводным, подводным и воздушным пространством, охрана государственной границы на море (протяженность которой составляет 600 км), обеспечение безопасности судоходства и осуществление спасательных работ.
Президент Сердар Бердымухамедов детально ознакомился с боевыми возможностями, техническими характеристиками и особенностями конструкции корабля.
Следует отметить, что военнослужащие судна прошли специальные курсы и повышали свою квалификацию в ряде стран мира, в частности в Италии, Германии, Турции и др.
Затем Президент страны проследовал к административному зданию воинской части, где поинтересовался возможностями автоматизированного рабочего места оперативных дежурных.
Установленные здесь передовые технологии и цифровая система, электронная карта, а также разработанное офицерами ВМС страны специальное программное обеспечение информационно-управляющей системы позволяют осуществлять постоянный мониторинг за пассажирскими и военными судами в акватории Каспия. Для наблюдения за прибрежной частью моря используются радиолокационное оборудование, а также технические комплексы, имеющиеся на борту боевых кораблей ВМС.
С помощью цифровой и спутниковой систем навигации определяются местонахождение судов, их обеспеченность топливом и водой, что даёт возможность с командного пункта поддерживать постоянную связь с военными кораблями. Собранные сведения аккумулируются и обрабатываются в отделе управления.
Во время знакомства с работой пункта управления капитан судна «Deňiz han» вышел на прямую связь и обратился к Президенту Сердару Бердымухамедову с просьбой начать торжественный военно-морской парад.
В ходе смотра Военно-морские силы, Государственная погранична служба, министерства внутренних дел и национальной безопасности продемонстрировали различные типы кораблей, боевые катера и лодки, а именно:
- Пограничный сторожевой катер «Arkadag»
- Ракетные катера «Edermen» и «Gaýratly». Это основные ударные силы ВМС, судна предназначены для уничтожения вражеских надводных и низколетящих воздушных целей, вывода из строя десантной группы противника.
- 60-метровое буксирно-снабженческое судно Военно-морских сил «Eserdeň», которое используется для поставок топлива, питьевой воды, продуктов питания и других средств, оборудования, а также при спасательных операциях и оказании помощи личному составу команды кораблей, потерпевших бедствие.
- Суда различного класса – «Algyr» и «Hanjar», пограничные сторожевые катера «Asuda», «Mergen», «Hüşgär» и «Synmaz» проекта «Galkan», а также «Naýza», «Kämil», «Galjaň» и «Gaplaň» проекта «Sakçy», находящиеся в распоряжении Государственной пограничной службы Эти корабли служат для ведения боя с подводными, надводными и воздушными целями, а также осуществления поисково-спасательных операций. Они используются для разведки и наблюдения за судами.
- Гидрографический корабль «Umman», который предназначен для обеспечения безопасности движения кораблей и осуществления гидрографических и океанографических работ. В числе его основных функций также – батиметрические измерения в море, исследование рельефа морского дна, подводная видео- и фотофиксация, изучение состава воды.
- Гидрографическое судно «Asuda», которое используется с целью изучения рельефа морских глубин, измерения глубины морского дна и сбора подводных данных.
- Буксирные суда Военно-морских сил «Gujurly» и «Zarply» Государственной пограничной службы, используемые для спасательных операций на море, тушения пожаров, транспортировки несамоходных судов и поддержки их манёвров.
- Грузовой корабль «Kuwwatly» Государственной пограничной службы
- Десантный катер Военно-морских сил «Berkarar», предназначенные для высадки подразделений специального назначения, десанта и боевой техники, а также для их перевозки.
- Три пограничных сторожевых катера проекта «TG-12 Bars» Государственной пограничной службы. Эти суда применяются для патрульных и поисково-разведывательных целей во внутренних водах.
- Четыре патрульных катера типа «Master-651» Министерства внутренних дел
- Быстроходные моторные лодки типа «Zodiaс» Министерства национальной безопасности
- Боевые лодки типа «Dahl 20», принадлежащие Государственной пограничной службе.
Отметив высокий уровень национального флота на Каспийском море, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что государство и впредь будет уделять особое внимание укреплению материально-технической базы ВМС, повышению профессионализма военных моряков, обеспечению надёжности и неприкосновенности морских рубежей.
Военно-морская база Garşy была открыта в августе 2021 года. На её территории расположены административное здание и сопутствующие инфраструктурные сооружения.
Предусмотрен и учебный корпус, который посредством цифровых систем осуществляет обучение управлению военными кораблями, применению профильного оборудования, ведению наблюдения за морской акваторией.
Кроме того, здесь размещены два современных трёхэтажных 60-квартирных жилых дома, общежитие, библиотека, школа, детский сад.
Несколько фотографий с парада военных кораблей:
///nCa, 11 августа 2022 г. (источник фото – скриншоты с туркменского телевидения)