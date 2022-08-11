Морская администрация Туркменистана продлила признание Российского морского регистра на 5 лет

Признание Российского морского регистра судоходства (РС) со стороны Морской Администрации (МА) Туркменистана, зафиксированное двусторонним Соглашением, продлено до 2027 года.

Таким образом полномочия на проведение освидетельствований судов под национальным флагом Туркменистана на соответствие международным инструментам в области морского судоходства делегированы Регистру на очередной 5-летний срок.

Впервые Соглашение между МА Туркменистана и РС было заключено 22 декабря 1992 года. В 2012 году Соглашение было пересмотрено и регулярно продлевается по обоюдному согласию сторон, поскольку является важным инструментом для развития взаимовыгодного сотрудничества.

На территории Туркменистана Регистр работает через свое постоянно действующее Представительство, которое находится в Туркменбаши – крупнейшем порте на Каспийском побережье.

В регионе деятельности подразделения РС оказывает услуги по классификационным и конвенционным освидетельствованиям судов и морских нефтегазовых сооружений, а также осуществляет техническое наблюдение за изготовлением материалов, изделий и оборудования для судов и морских объектов. На классификационном и конвенционном учете РС находятся более 40 судов/морских сооружений под флагом Туркменистана, в том числе автомобильно-пассажирские паромы, которые сегодня успешно обеспечивают сообщение на линиях между портом Туркменбаши и другими портами Каспийского моря.

Классификационное общество Российский морской регистр судоходства – ведущее классификационное общество с мировым именем. Оно ведет свою историю с 1913 года. Сегодня Российский морской регистра работает во всех сферах морской индустрии и предлагает своим клиентам компетентные решения для бизнеса. РС признан морскими администрациями 67 государств флага.///Российский морской регистр, 9 августа 2022 г.