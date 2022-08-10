Узбекистан планирует создать совместные транспортные компании с Туркменистаном

Узбекистан намерен создать совместные транспортные компании с Пакистаном и Туркменистаном для автомобильных грузоперевозок. Связно это с необходимостью решения логистических задач для эффективного вывода узбекской продукции на мировые рынки. Об этом речь шла на презентации о развитии и диверсификации международных транспортных коридоров, проведенной министром транспорта Узбекистана для Президента Шавката Мирзиёева.

Как сообщает министерство транспорта Узбекистана, в стране интенсивно развиваются промышленность и предпринимательство. При этом количество экспортеров превысило 7500, а объем экспорта увеличился в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом и достиг 8,2 миллиардов долларов.

Узбекистан отправляет свою продукцию на зарубежные рынки по нескольким транспортным коридорам.

Как отметил Президент Мирзиёев, развитие сферы транспорта является важным фактором повышения конкурентоспособности экономики. Экспорт и инвестиции будут увеличиваться тогда, когда себестоимость грузоперевозок будет низкой.

В связи с этим, перед министерством транспорта Узбекистана поставлена задача проработать наиболее оптимальные маршруты для предпринимателей и добиться снижения их транспортных затрат.

Между тем, транспорт является приоритетным направлением сотрудничества Туркменистана с Узбекистаном. Обе страны связан транспортным коридором Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман–Катар.

В ходе июльской встречи на высшем уровне в Ташкенте было подписано Соглашение между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством транспорта Узбекистана о развитии транспортно-транзитного сотрудничества.

Тогда же на переговорах со своим узбекским коллегой Президент Сердар Бердымухамедов выразил готовность к совместной работе по развитию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Каспийское море, следующего через черноморские порты в Европу. ///nCa, 10 августа 2022 г.