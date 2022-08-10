Какие усилия Туркменистан предпринимает по защите озонового слоя и эффективному управлению отходами?

В июле в Ашхабаде состоялось совместное рабочее совещание специалистов министерств и ведомств, а также экспертов страны, – являющихся участниками научно-технических проектов, которые при поддержке подразделений ООН занимаются институциональной и технической поддержкой государственной политики в области охраны окружающей среды, изменения климата, сохранения озонового слоя планеты.

Встреча состояла из двух частей – обсуждения подготовки институциональной нормативно-правовой базы в секторе обращения и управления отходами, а также выполнения страной международных обязательств по Кигалийской поправке к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

В частности, была представлена информация о подготовке нормативной базы – классификатора отходов, классификационных кодов и критериев опасности, подзаконных документов к Закону Туркменистана «Об отходах», а также проекта концепции будущей государственной стратегии в данной области.

Как сообщила специалист по отходам проекта Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды и ПРООН «Устойчивые города» Джемал Дурдыкова, к Закону Туркменистана «О возобновляемых источниках энергии» разработано семь подзаконных актов, из которых три уже приняты. На очереди – появление в стране нового законопроекта об энергоэффективности.

Государство регулярно закупает технику для обслуживания площадок под контейнеры в жилых районах города, а также полигона твёрдых бытовых отходов, находящегося в 35 километрах от границ столицы и занимающего площадь 150 гектаров, также работает мусороперерабатывающий завод. Недавно Ашхабад получил 120 машин немецкого производства «Man» различного коммунального профиля, а также мусорные контейнеры.

Общество охраны природы Туркменистана продолжает акцию «Саженец – за 9 кг пластика», которая за несколько лет расширила свои границы в стране, увеличила объёмы сбора отходов трёх фракций из отелей и школ, строительных площадок некоторых компаний, с которыми установлены соответствующие договорённости.

К усилиям, по эффективному управлению отходами подключается и флагманская отрасль экономики Туркменистана – нефтегазовый комплекс. Так, в системе ГК «Türkmennebit» продолжается массовый процесс снижения потерь попутного газа путём его сбора на нефтяных скважинах в Лебапском, Марыйском и Балканском велаятах и отправки на переработку. Такие изменения коснулись более половины добывающих площадей.

Большой вклад вносит и частный сектор. По словам заместителя начальника промышленного отдела Союза промышленников и предпринимателей Ходжа Аловова, в среде частного бизнеса растёт костяк инициаторов переработки автомобильных шин, пластика, макулатуры.

Научный сотрудник Центра общественного здоровья и питания Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Айна Атаева высказалась в поддержку раздельного сбора пищевых отходов, предотвращения продуктовых потерь.

Начальник производственно-технического отдела Минэнергетики Энеджан Канаева представила модернизацию отрасли как вклад государства в дело снижения энергопотерь.

В целом говорилось о развитии сортировочной инфраструктуры, начиная с домохозяйств, рекультивации свалок, мониторинге их состояния, об организации точек приёма таких специфических отходов, как автомобильный аккумулятор и др.

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Во время второй части совещания, посвященного вопросам защиты озонового слоя, речь шла о выполнении страной международных обязательств по Кигалийской поправке к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.

В стремлении защитить озоновый слой планеты на глобальном уровне в начале века с большим трудом были выведены из обращения так называемые озоноразрушающие вещества.

Последнее из них – регулируемый R-22 сейчас используется по квоте, его ввоз в Туркменистан, как и в другие страны, строго регламентируется.

Выступая на встрече, сотрудник Озонового центра Мяхри Сапарова сообщила, до 2024 года в Туркменистане будет действовать свободная закупка гидрофторуглеродов (ГФУ) до достижения пика их насыщения и потребления в стране. Затем начнётся постепенное снижение их ввоза и применения.

Сейчас во всём мире, в том числе и в Туркменистане, осуществляется переход на альтернативные вещества. Это гидрофторолефины, аммиак – только для промышленных установок ввиду его токсичности, углеводы, изобутан, диоксид углерода и т.д.

«В помощь реализации Кигалийского документа в стране предполагается разработать стратегию и план по поэтапному снижению потребления ГФУ, провести институциональные обновления, создать образовательный центр холодильщиков Туркменистана, где смогут переобучиться уже опытные специалисты», – отметила сотрудник Озонового центра Анжела Газиева

В будущем планируется запретить уничтожение отработанных фреонов, чтобы можно было такие вещества извлечь, очистить, восстановить и вновь использовать.

Туркменистан ратифицировал Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, в 2020 году. Поправка призвана ограничить использование гидрофторуглеродов (ГФУ), которые обладают высоким потенциалом глобального потепления. Реализация этой поправки поможет предотвратить глобальное потепление на 0,4 градуса Цельсия к 2100 году. ///nCa, 10 августа 2022 г.