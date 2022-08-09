Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 24-й Выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

1. С 1949 года Коммунистическая партия Китая, китайское правительство и китайский народ прилагают усилия для выполнения исторической миссии по разрешению тайваньского вопроса и осуществлению полного воссоединения Китая.

2. Действуя в духе поиска точек соприкосновения, оставляя в стороне разногласия и на основе принципа «одного Китая», стороны достигли консенсуса 1992 года о том, что «оба берега Тайваньского пролива принадлежат единому Китаю и будут совместно работать над национальным воссоединением».

3. Принимая во внимание изменения, происходящие с течением времени в развитии отношений между двумя странами, мы предложили политику поиска мирного решения тайваньского вопроса и установили основополагающий принцип мирного воссоединения, основанный на хорошо продуманном принципе “одна страна, две системы”.

4. Держа знамя мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды и на основе Пяти принципов мирного сосуществования, мы установили дружбу, укрепили сотрудничество с другими странами и приверженность международного сообщества принципу “одного Китая”. Все больше и больше стран и людей лучше понимают позицию Китая по воссоединению и поддерживают ее.

5. Как свидетельствует эволюция отношений между двумя странами, ни сила, ни люди никогда не смогут изменить исторический факт и принцип, согласно которому Тайвань является частью Китая и что обе стороны принадлежат одному и тому же Китаю.

6. Мы, люди по обе стороны Тайваньского пролива, являемся китайцами и разделяем естественную близость и национальную идентичность, построенную на родстве и взаимопомощи, факт, который никогда не сможет изменить никакая сила или какой-либо народ.

7. Наша страна должна быть объединена, и она обязательно будет объединена. Это исторический вывод, вытекающий из эволюции отношений между двумя странами за последние семь десятилетий; он также имеет решающее значение для возрождения китайской нации в новую эпоху.

8. Мы смотрим друг на друга прямо через полоску воды, но наши две стороны все еще далеко друг от друга. Тот факт, что до сих пор мы не воссоединились, – это рана, оставленная историей на китайской нации. Мы, китайцы с обеих сторон, должны работать вместе, чтобы добиться воссоединения и залечить эту рану.

9. Будущее Тайваня зависит от национального воссоединения, а благополучие народа Тайваня зависит от возрождения китайской нации. Мирное развитие отношений между двумя сторонами пролива – это правильный путь для сохранения мира, содействия общему развитию и пользы людям с обеих сторон.

10. Различия в системах не являются препятствием для воссоединения; это, конечно, не оправдание для разделения. Принцип “одна страна, две системы” был предложен именно для того, чтобы учесть реальные условия Тайваня и защитить интересы и благополучие наших соотечественников на Тайване.

11. Воссоединение Китая – это историческая тенденция и правильный путь, в то время как “независимость Тайваня” противоречит истории, и это путь в никуда.

12. Тайваньский вопрос – это внутреннее дело, затрагивающее основные интересы Китая и национальные чувства китайского народа, и никакое внешнее вмешательство в этот вопрос недопустимо.

13. Воссоединение Китая не нанесет ущерба законным интересам какой-либо другой страны, включая ее экономические интересы на Тайване. Напротив, это даст миру больше возможностей для развития, создаст более позитивный импульс для процветания и стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона и остального мира. Действительно, это внесет больший вклад в построение сообщества с общим будущим для человечества, в дело глобального мира и развития, а также в дело прогресса человечества.

14. Суверенитет и независимость Китая были завоеваны в кровавых битвах, которые вел народ, и интересы страны никогда больше не должны быть ущемлены. Сегодняшний Китай – это уже не Китай 19-го века, и история не должна и не будет повторяться.

15. Принцип невмешательства во внутренние дела друг друга является “золотым правилом” для развития межгосударственных отношений и “волшебным инструментом” для развивающихся стран по защите своего суверенитета и безопасности. Поскольку время от времени происходят односторонние акты запугивания, международное сообщество должно достичь еще более четкого консенсуса и заявить еще громче, чтобы совместно отстаивать основные нормы, регулирующие международные отношения и международное право, и защищать законные права и интересы всех развивающихся стран./// nCa, 9 августа 2022 (в сотрудничестве с Посольством Китая в Ашхабаде)