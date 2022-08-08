За последние четыре года количество банковских карт в Туркменистане увеличилось вдвое

По данным Центрального банка Туркменистана, по состоянию на 1 августа 2022 года в стране в обороте находится 4 981 684 банковских карточек.

В течение последних четырех лет количество выданных карт банками Туркменистана увеличилось в 2 раза.

С начала 2022 года было оформлено свыше 210 000 банковских карт.

Лидером по количеству эмитированных пластиковых карт (1 796 886 карт) выступает Государственный коммерческий банк Туркменистана «Дайхан банк». Деятельность данного банка ориентирована на обслуживание сельскохозяйственного комплекса.

На втором месте располагается ГКБТ “Туркменистан” (976 227 карт) и на третьем – АКБТ «Халкбанк» (548 882 карт).

В разрезе по велаятам наибольшее число банковских карт зарегистрировано в Ашхабаде – 1 722 642 карт, в Марыйском велаяте – 886 876 карт, и в Лебапском велаяте – 812 716 карт.

Всего по Туркменистану действует 2 152 банкоматов и 41 320 POS-терминалов. При этом за последние 6 лет (с января 2016 года) число POS-терминалов по стране выросло почти в 8 раз.

Статистические сведения включают данные восьми крупнейших банков Туркменистана – ГКБТ “Дайханбанк”, Туркмено-турецкий АКБ, АКБТ “Туркменбаши”, ГКБТ “Туркменистан”, АКБТ “Халкбанк”, АКБ “Рысгал”, АКБ “Сенагат”, Государственный Банк Внешнеэкономической Деятельности. ///nCa, 6 августа 2022 г.