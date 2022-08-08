В западном регионе Туркменистана за первое полугодие произведено свыше 4,8 млрд. киловатт-часов электроэнергии

В первом полугодии 2022 года электростанции Балканского велаята, западного региона страны, выработали 4,875 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года темпы роста производства увеличились вдвое, сообщает производственное объединение «Балканэнерго».

По сетям ПО «Балканэнерго» за период с января по июль текущего года передано электроэнергии на сумму более 36,5 миллионов манат. При этом рост обеспечен на 101,1%.

Только Авазинской ГЭС за последний отчетный период текущего года произведено и поставлено потребителям 628,4 миллионов киловатт-часов электроэнергии. План за период с января по июль текущего года выполнен на 113 %.

В 2020 году два года назад на территории Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов стартовало строительство двух новых газотурбинных электростанций проектной мощностью 70 МВт/ч и начаты работы по реконструкции действующей электростанции.

С вводом в эксплуатацию этих энергомощностей производство электроэнергии в Балканском регионе в ближайшие годы увеличится. Надежное электроснабжение имеет решающее значение для успеха в любой отрасли.

Осенью 2021 года был сдан в эксплуатацию первый этап проекта по созданию кольцевой энергосистемы страны – новая высоковольтная воздушная линия электропередачи Ахал-Балкан.///nCa, 6 августа 2022 г.