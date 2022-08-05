Водная ситуация в Центральной Азии актуализировала заключение Туркмено-Узбекского соглашения по Амударье

По итогам туркмено-узбекских переговоров на высшем уровне в Ташкенте в июле этого года было подписано историческое соглашение об управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов реки Амударья.

Государственный комитет водного хозяйства Туркменистана рассказал о предыстории заключения данного соглашения в комментарии для газеты «Нейтральный Туркменистан».

Как отмечают специалисты, документ стал результатом работы Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам и позволит обеспечить для Центральной Азии более рациональную эксплуатацию Амударьи, которая является главной обводнительно-оросительной артерией региона.

Как известно, в мае 2021 года была создана совместная туркмено-узбекская Межправительственная комиссия по водохозяйственным вопросам. 9 сентября того же года была проведена первая встреча такого состава в Ташкенте, вторая – состоялась в Дашогузе 1 июля 2022 года.

Следует напомнить о работе Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии в составе Международного фонда спасения Арала, активным участником которой является Туркменистан. Этот формат заседает дважды в год и решает вопросы вододеления на каждый сельскохозяйственный вегетационный сезон.

Работа Межправительственной туркмено-узбекской комиссии по водохозяйственным вопросам будет дополнять и усиливать практические решения МКВК. Ее деятельность осуществляется в в более аналитическом, научно-исследовательском, управленческом и координационном ключе.

В ходе второго заседания межправкомиссии обсуждалось множество возможностей, чтобы сделать эксплуатацию туркмено-узбекского участка Амударьи более совершенной. Говорилось о страновых гидросооружениях, в частности, Туямуюнском (в туркменском прочтении – Дуемуюнском) межгосударственном гидроузле, включающем четыре взаимосвязанных водохранилища и серию каналов на реке нижняя Амударья, граничащем с Туркменистаном и Узбекистаном, заилении его подводящих и выводящих частей, о материально-технических затратах на рекультивационные, ремонтные и реконструкционные затраты.

Что рассматривалось для будущей реализации? Берегоукрепительные, очистительные, русловыпрямительные работы. Внимание акцентировалось на внедрении методов и технологий современного водоучёта, использовании передовых приборов и устройств. В целом применение цифровых технологий водники двух стран намерены распространить на все водные ресурсы в Центральноазиатском регионе.

Главным для двух стран остаётся рациональное, эффективное использование вод Амударьи, дебит которой по наблюдениям последних лет колеблется, а ведь от полноводности, достаточности, мощи реки напрямую зависит состояние агросектора двух государств – лидеров региона в хлопкопроизводстве.

Также воды требуют многие тысячи гектаров сельхозугодий по обе стороны от туркмено-узбекской границы.

Чтобы оценить современное состояние вод, проводится анализ дебита Амударьи за прошедшие десятилетия, инвентаризация состояния гидросооружений. Эти аспекты и многое другое составили основу для нового двустороннего водного соглашения, который уже признан новым этапом регионального водопользования.

Согласно анализам, объём стока Амударьи и Сырдарьи, и в целом вод в Центральной Азии за последние полвека сократился, что стало поводом задуматься об обеспечении стабильного развития продовольственного, энергетического секторов экономики, которым нужна вода, и требует принятия безотлагательных совместных мер. Это и продиктовало необходимость разработки и подписания Соглашения об управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов реки Амударья между Туркменистаном и Узбекистаном. ///nCa, 5 августа 2022 г.