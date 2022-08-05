МИД Туркменистана: Туркменская сторона привержена политике «одного Китая»

Сегодня, 5 августа 2022 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел В.Хаджиева с Чрезвычайным и Полномочным Посолом Китайской Народной Республики в Туркменистане господином Цянь Найчэном.

В ходе встречи туркменская сторона вновь заявила о поддержке политики «одного Китая», что было зафиксировано во всех основополагающих туркмено-китайских официальных документах.

В пресс-релизе МИД Туркменистана подчеркивается: «Позиция Туркменистана остается неизменной: туркменская сторона привержена политике «одного Китая», поддерживает суверенитет и территориальную целостность Китая на основе международного права».

Дипломаты обсудили широкий круг вопросов, касающихся дальнейшего развития традиционно дружественных туркмено-китайских связей. Была отмечена высокая эффективность реализации в настоящее время совместных экономических и социально-культурных проектов.

В целях активизации двустороннего политического взаимодействия стороны особо подчеркнули, что главным фактором углубления отношений стратегического партнерства Туркменистана и КНР являются встречи на высшем и высоком уровнях. В этой связи стороны предложили обсуждение вопросов организации взаимных государственных, парламентских и правительственных визитов.

Касаясь вопросов международной тематики, дипломаты констатировали совпадение или схожесть позиций Туркменистана и Китая по наиболее актуальным проблемам, стоящим в глобальной повестке дня, а также отметили активную совместную деятельность на региональном треке.

Было признано, что залогом такой успешной работы служит строгое следование обеими странами нормам и принципам Устава ООН и в первую очередь соблюдению принципов уважения суверенитета, территориальной целостности государств, их невмешательства во внутренние дела друг друга.

В завершение встречи стороны договорились продолжить дипломатические контакты в соответствии с ранее намеченными планами.///nCa, 5 августа 2022 г.