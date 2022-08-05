Евросоюз проводит онлайн кампанию по поддержке нового закона, защищающего домашних питомцев

Европейский Союз объявляет онлайн акцию – 10 дней “Любви и добра”. С 1 по 10 августа каждый может выложить в сторис в Инстаграм или пост фото или видео, где демонстрируется забота о своих домашних питомцах или о животных без хозяина.

Обязательно нужно отметить аккаунт Делегации ЕС в Туркменистане @eu4turkmenistan, все выложенные публикации будут выложены в аккаунте миссии Евросоюза через репост.

Делегация ЕС поддерживает недавно утверждённый закон в Туркменистане о «Собаководстве и кинологической деятельности» и призывает всех быть добрее к домашним питомцам. ///nCa, 4 августа 2022 г.