До 2028 года Туркменистан вложит значительные инвестиции в развитие промышленного потенциала и создаст свыше 30 000 рабочих мест

В ближайшие семь лет Туркменистан инвестирует более 278,9 миллиарда долларов в дальнейшую реализацию производственного потенциала страны и развитие социальной системы. Такие задачи поставлены в “Программе Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2022-2028 годы”, которая была утверждена главой государства в июле этого года.

Программа «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022 – 2052 годах», принятая верхней палатой парламента в феврале этого года, стала определяющей стратегией развития Туркменистана на ближайшие 30 лет. В соответствии с Программой и с учетом сложившейся сложной ситуации в мире, на фоне меняющихся мировых рынков и торговых потоков была разработана и одобрена «Программа Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2022-2028 годы».

Семилетняя президентская программа состоит из семи глав. Ее основные цели состоят в следующем:

обеспечение безопасной жизни и защита интересов каждого гражданина страны, усовершенствование социальной защиты и системы занятости;

использование социально-экономического потенциала страны, повышение уровня индустриализации национальной экономики, обеспечение динамичного развития отраслей и сферы услуг, широкое внедрение цифровых технологий;

полномасштабное использование выгод геополитического и геоэкономического положения Туркменистана;

Принимая во внимание то, что Туркменистан из аграрного государства трансформируется в индустриально развитую страну, на первый план выходят задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны и дальнейшее укрепление ее экономического потенциала;

обеспечение устойчивого развития цифровой экономики в Туркменистане, инновационное развитие промышленного сектора, развитие высокотехнологичной, конкурентоспособной цифровой экономики;

поддержка предпринимательства, создание надежной системы защиты прав и гарантий на частную собственность, создание условий для увеличения доли частного сектора и его роли в развитии народного хозяйства на основе мер, реализуемых, интенсивный переход национальной экономики на рыночные отношения, содействие развитию малого и среднего бизнеса;

обеспечение экологического благополучия и развитие «зеленой» экономики.

В Президентской программе анализируется современное состояние социально-экономического развития Туркменистана, определяется государственная политика устойчивого развития страны на 2022-2028 годы. В планах – повысить ВВП на душу населения, производительность труда, доходы населения и улучшить условия жизни населения до уровня развитых стран. Для этого предполагается продолжить принципиальную диверсификацию экономики и увеличить вклад высокотехнологичных производств в экономическое развитие, цифровизировать все отрасли экономики, опережающими темпами развивать конкурентоспособные экспортно-ориентированные и импортозамещающие производства, а также обеспечить отрасли экономики высококвалифицированными кадрами.

Основные направления топливно-энергетического сектора Туркменистана заключаются в завершении строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, интенсивного освоения газовых ресурсов, значительное наращивание газовой добычи в морской и прибрежной зоне, привлечение иностранных инвестиций в освоение перспективных месторождений туркменского сектора Каспийского моря, расширение масштабов переработки углеводородных ресурсов путем строительства соответствующих производств.

Увеличение добычи нефти будет связано с разработкой глубокозалегающих пластов в Балканском и Гогерендаг-Экеремском регионах, а также вновь открытых зон в Прикаспийском регионе.

Основными направлениями развития промышленности строительных материалов выступают полное обеспечение потребностей отрасли, расширение номенклатуры продукции и расширение предприятий с применением инновационных технологий за счет создания производств, замещающих импортные материалы.

В ходе реализации Президентской программы будут запущены предприятия, направленные на увеличение экспорта и удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Доля перерабатывающих предприятий и предприятий по производству готовой продукции в отраслевой структуре промышленности возрастет.

В соответствии с энергетической политикой страны в приоритете будут задачи по надежному снабжению электроэнергией внутренних потребителей, увеличению производство электроэнергии, созданию новых энергетических мощностей, улучшению технического состояния распределительных систем.

Кроме того, существующие энергогенерирующие объекты будут соединены в кольцо единой национальной энергосистемы.

В химической промышленности в целях повышения экспортного потенциала страны и импортозамещения, будут предприняты усилия по налаживанию производства новых видов химической продукции, в том числе минеральных удобрений, будет продолжена реконструкция и капитальный ремонт действующих производственных комплексов.

В рамках развития строительной отрасли за счет инноваций и внедрения современных технологий, активно будут внедряться системы «умный» город и «умный» дом, а также технологии возобновляемой энергии.

Строительство автомобильных дорог и сопутствующей инфраструктуры окажет положительное влияние на развитие экономики страны. В частности, запланированы к реализации проекты по строительству автомобильных дорог Туркменабат-Газоджак-Дашогуз, Туркменбаши-Гарабогаз-граница Казахстана, Мары-Серхетабат, Гумдаг-Эсенгулы-Этрек-Гидролум.

Исходя из задач по развитию транспортно-коммуникационной отрасли, будут проведены масштабные работы по расширению транзитных маршрутов, увеличению объемов пассажирских и грузовых перевозок, модернизации коммуникации и национальной космической системы.

В период действия программы будут разработаны системы длительного хранения, упаковки, транспортировки и реализации пищевых продуктов. Сельскохозяйственные работы по-прежнему будут вестись на научной основе, с учетом почвенно-климатических условий, продолжится районирование посевов.

Повышение производительности пищевой промышленности будет зависеть от внедрения инновационных технологий в сферу переработки сырья. Использование местного сырья в производстве продуктов питания позволит сэкономить средства и снизить себестоимость продукции пищевой промышленности, повысить ее конкурентоспособность.

Будут приняты комплексные меры в водохозяйственной сфере – это обеспечение охраны вод от загрязнения, предупреждение и ликвидация негативного воздействия вод, улучшению состояния водных объектов.

Таким образом, в результате реализации Президентской программы на 2022-2028 годы темпы роста ВВП страны составят не менее 6,7% в период до 2028 года. Согласно программе, розничный товарооборот увеличится на 14,5%, объем внешнеторгового оборота вырастет в 1,9 раза. Доля негосударственного сектора в объеме ВВП достигнет 72%. Будет развиваться государственно-частное партнерство.

В предстоящую семилетку в Туркменистане будет продолжена социально-ориентированная экономическая политика. В результате реализации программных мер размер заработной платы увеличится в 1,8 раза. Будет создано около 30,000 дополнительных рабочих мест во всех отраслях экономики, общая площадь жилья на душу населения увеличится на 102,2%, будут построены 40 дошкольных учреждений, 54 общеобразовательных учреждения, 4 учреждения высшего профессионального образования, 10 современных больниц, 7 домов культуры.///nCa, 4 августа 2022 г.