Проект подачи воды из Каспийского моря в Ашхабад реализуется совместно с испанскими специалистами

В ходе правительственного совещания по развитию сельскохозяйственного комплекса, прошедшего 8 июня 2022 года, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов дал указание рассмотреть возможность начала строительства опреснительных установок и подачи воды в Ашхабад из Каспийского моря.

О первоначальных этапах реализации данного проекта рассказали газете «Нейтральный Туркменистан» в Государственном комитете водного хозяйства Туркменистана, в структуре которого работает Управление опреснительных объектов.

По словам заместителя начальника этого управления Арслана Ахмедова, строительство подобного уникального водовода из Каспийского моря способно в полном объёме удовлетворить нужды в пресной питьевой воде городов Балканского велаята и расширяющего свои границы Ашхабада.

Подготовка почвы для проработки такой идеи была произведена некоторое время назад специалистами Государственного водохозяйственного научно-производственного и проектного института «Türkmensuwylymtaslama» Госкомитета совместно с испанскими коллегами – гидростроителями, сообщает источник.

Проведено исследование места прокладки трассы и отводов в посёлки и города, определялось количество сопутствующих объектов, узлов в пересечении с объектами другой инфраструктуры, проводились геодезические измерения.

На основе полученных данных было составлено технико-экономическое обоснование строительства опреснительного завода, насосных станций.

Власти Туркменистана предпринимают значительные усилия по предотвращению водного дефицита и по поддержанию адекватного уровня водной обеспеченности агропромышленного сектора, населения, промышленных предприятий в стране. Так, на основе президентского постановления создана Правительственно комиссия по водоснабжению страны. В водохранилищах проводятся очистные работы, создаются дополнительные водные резервы. ///nCa, 4 августа 2022 г.