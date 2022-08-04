МИД КНР: позиция правительства и народа Китая по тайваньскому вопросу последовательна

2 августа 2022 года спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершила поездку на Тайвань.

В заявлении МИД КНР подчеркивается, что поездка, совершенная вопреки решительному протесту Китая, является «серьезным нарушением принципа одного Китая и положений трех китайско-американских совместных коммюнике», «грубым посягательством на суверенитет и территориальную целостность Китая, что навредит миру и стабильности в районе Тайваньского пролива, подает сугубо ошибочный сигнал сепаратистским силам Тайваня».

Политический принцип «одного Китая»

В мире существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, об этом дается четкое определение в резолюции Генассамблеи ООН 2758 от 1971 года.

С момента образования КНР в 1949-м году 181 страна установили дипломатические отношения с ней на основе принципа «одного Китая», который представляет всеобщий консенсус международного сообщества и основополагающую норму международных отношений.

Тайвань является частью Китая.

В Пекине уверены, что полное воссоединение Китая — веяние времени и неизбежность истории. Тайваньский вопрос, несомненно, закончится национальным возрождением.

Внешнеполитическое ведомство КНР также заявило, что «позиция правительства и народа Китая по тайваньскому вопросу последовательна. Твердо отстаивать государственный суверенитет и территориальную целостность – непоколебимая воля 1,4-миллиардного народа Китая, а полное воссоединение Родины – общее стремление и священный долг всех китайцев».

В «Совместном коммюнике об установлении дипломатических отношений между КНР и США» от 1979 года содержится положение о том, что «США признают правительство КНР единственным законным правительством Китая, и в этом контексте народ США будет поддерживать культурные, торговые и другие неофициальные связи с народом Тайваня».

Три совместных китайско-американских коммюнике подтвердили важнейшие политические обещания, а принцип «одного Китая» остается политическим фундаментом китайско-американских отношений. Об этом заявил Председатель КНР Си Цзиньпина в ходе недавнего телефонного разговора с Президентом США Джозефом Байденом.

Международная поддержка

Большая часть мирового сообщества в лице Организации Объединенных Наций привержена принципу одного Китая. В ООН также подтвердили поддержку принципа “одного Китая”.

«Политика Организации Объединенных Наций в этом вопросе заключается в том, что мы руководствуемся резолюцией 2758 Генеральной Ассамблеи от 1971 года об одном Китае», – подчеркнул пресс-секретарь Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга во вторник, 2 августа.

Согласно упомянутой резолюции, представители правительства КНР являются единственными законными представителями Китая в ООН.

Туркменистан также неоднократно заявлял о своей твердой поддержке политики одного Китая и мирного объединения страны. ///Посольство Китая в Туркменистане, 3 августа 2022 г.